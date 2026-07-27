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12498B2
Type lamp: P21W
12 V, 21W
Tot 30% meer zicht
Beste prijs-kwaliteitverhouding
Aantal lampen: 2
Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.
Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle toepassingen voor in de auto: groot/dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht voor/zijkant/achterkant, remlicht, achteruitrijlicht, mistlamp achter, kentekenplaatverlichting, stadslicht/parkeerlicht, binnenverlichting.
De autoproducten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.
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