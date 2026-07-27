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VisionMeer zicht

12498B2

Veiligheid boven alles
Onze signaallampen zijn favoriet bij grote autofabrikanten. Ze bieden de beste kwaliteit in hun klasse tegen een aantrekkelijke prijs.
Bekijk alle voordelen

Philips-signaallampen

Veiligheid boven alles

  • Type lamp: P21W

  • 12 V, 21W

  • Tot 30% meer zicht

  • Beste prijs-kwaliteitverhouding

  • Aantal lampen: 2

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen

Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen

Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle toepassingen voor in de auto: groot/dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht voor/zijkant/achterkant, remlicht, achteruitrijlicht, mistlamp achter, kentekenplaatverlichting, stadslicht/parkeerlicht, binnenverlichting.

Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

De autoproducten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.

Technische specificaties

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