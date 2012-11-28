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12362LLECOC1
Type lamp: H11
12 V, 55W
Lange levensduur, minder vervanging
Ultrabestendige lamp
Aantal lampen: 1
Ten zeerste aanbevolen per paar te vervangen voor symmetrische lichtsterkte
Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle toepassingen voor in de auto: groot/dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht voor/zijkant/achterkant, remlicht, achteruitrijlicht, mistlamp achter, kentekenplaatverlichting, stadslicht/parkeerlicht, binnenverlichting.
De autoproducten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.
3.8
van 5
256
Reviews & awards
DrDiesel
28/11/2012
Nederland
krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-06-14
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-03-30
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-03-30