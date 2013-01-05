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Niet meer leverbaar

X-tremeVisionkoplamp auto

12342XVB1

3.5
| (41) Reviews & awards
Veiligheid boven alles
Philips X-tremeVision-halogeenkoplampen geven tot 100% beter zicht. De geavanceerde technologie achter X-tremeVision garandeert uitzonderlijk helder licht. De koplampen voldoen aan de ECE-verkeersveiligheidseisen.
Bekijk alle voordelen

Verbetert uw zicht op de weg

Veiligheid boven alles

  • Type lamp: H4

  • Verpakking van 1

  • 12 V, 60/55W

Verder zien en sneller reageren dankzij 100% meer zicht

Dankzij het unieke design biedt X-tremeVision uitzonderlijk helder licht op de weg

Verbeterd rijcomfort en veiligheid

X-tremeVision geeft u een snellere reactietijd, omdat u obstakels en verkeersborden eerder ziet. Verlichting is essentieel om ongevallen tijdens het rijden te voorkomen. Dit product voorkomt actief ongelukken, doordat u een beter algeheel zicht hebt en de weg beter wordt verlicht.

Voldoet aan de hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

X-tremeVision voldoet volledig aan de ECE-eisen voor gebruik op de weg.

Technische specificaties

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Recensies

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3.5

van 5

41

Reviews & awards

05/01/2013

Nederland

Nederland

Goede lamp. Duidelijk meer licht.

Duidelijk meer licht dan ik gewent ben. Het valt op dat de licht bundel verder is en helderder. Er wordt duidelijk meer zichtbaar op de weg.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb

30/05/2013

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Lichtleistung - unterdurchschnittliche Lebensdauer

Ich fahre tagsüber ohne Licht. Ich fahre wenig. Noch weniger fahre ich nachts. Die Philips X-treme Vision H4 geben sehr schönes Licht. Ihre Lebensdauer unterdurchschnittlich - weniger als ein halbes Jahr! Dafür ist ihr Preis zu hoch. Das "Ausgezeichnet" erhalten sie von mir nur wegen ihrer Lichtleistung.

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb

21/01/2014

Italia

Italia

Stupende

Montate provate penso siano le migliori complimenti!!!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb

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