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Niet meer leverbaar
12342XVB1
Type lamp: H4
Verpakking van 1
12 V, 60/55W
Dankzij het unieke design biedt X-tremeVision uitzonderlijk helder licht op de weg
X-tremeVision geeft u een snellere reactietijd, omdat u obstakels en verkeersborden eerder ziet. Verlichting is essentieel om ongevallen tijdens het rijden te voorkomen. Dit product voorkomt actief ongelukken, doordat u een beter algeheel zicht hebt en de weg beter wordt verlicht.
X-tremeVision voldoet volledig aan de ECE-eisen voor gebruik op de weg.
3.5
van 5
41
Reviews & awards
WillemD
05/01/2013
Nederland
Goede lamp. Duidelijk meer licht.
Duidelijk meer licht dan ik gewent ben. Het valt op dat de licht bundel verder is en helderder. Er wordt duidelijk meer zichtbaar op de weg.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb
Andy24
30/05/2013
Deutschland
Sehr gute Lichtleistung - unterdurchschnittliche Lebensdauer
Ich fahre tagsüber ohne Licht. Ich fahre wenig. Noch weniger fahre ich nachts. Die Philips X-treme Vision H4 geben sehr schönes Licht. Ihre Lebensdauer unterdurchschnittlich - weniger als ein halbes Jahr! Dafür ist ihr Preis zu hoch. Das "Ausgezeichnet" erhalten sie von mir nur wegen ihrer Lichtleistung.
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb
Superpazzo
21/01/2014
Italia
Stupende
Montate provate penso siano le migliori complimenti!!!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XVB1 car headlight bulb