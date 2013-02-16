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12342VPB1
Type lamp: H4
12 V, 60/55W
Tot 60% meer zicht
Ultrabestendige autolamp
Aantal lampen: 1
Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.
Ten zeerste aanbevolen per paar te vervangen voor symmetrische lichtsterkte
Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle toepassingen voor in de auto: groot/dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht voor/zijkant/achterkant, remlicht, achteruitrijlicht, mistlamp achter, kentekenplaatverlichting, stadslicht/parkeerlicht, binnenverlichting.
3.9
van 5
7
Reviews & awards
Jandejong
16/02/2013
Nederland
uitstekende kwaliteit lamp. zeer goede levensduur en lichtopbrengst
lampen nu 2,5 jaar in gebruik. niet dagelijks maar hebben al redelijk veel branduren achter de rug,en doen het nog uitstekend. lampen geven duidelijk witter en meer licht dan een standaard h4 lamp.ben zeer tevreden. lamp ziet degelijk uit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort
hondaatje
16/02/2013
Nederland
uitstekende kwaliteit lamp. zeer goede levensduur en lichtopbrengst
lampen nu 2,5 jaar in gebruik. niet dagelijks maar hebben al redelijk veel branduren achter de rug,en doen het nog uitstekend. lampen geven duidelijk witter en meer licht dan een standaard h4 lamp.ben zeer tevreden. lamp ziet degelijk uit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort
bghhuizinga
18/01/2012
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort