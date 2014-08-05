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Niet meer leverbaar
Type lamp: H4
Verpakking van 2
12 V, 60/55W
Om te ontdekken welke Philips ColorVision-lamp bij uw auto past, gaat u naar www.philips.com/automotive
Philips ColorVision geeft een persoonlijk tintje aan uw autoverlichting. Kies uit blauw, groen, geel of paars en pas uw rijbeleving aan.
ColorVision-lampen voldoen aan alle ECE-voorschriften en worden geleverd met een certificaat om te bewijzen dat ze wettelijk zijn goedgekeurd voor de weg. Houd dit certificaat altijd bij u in de auto.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Mireille0
05/08/2014
Nederland
Dit product geeft een subtiele kleur en veel beter zicht.
De lampen geven een subtiele gele/warme gloed, en het licht is veel helderder dan mijn oude verlichting! Daardoor heb je in de auto vele beter zicht, zonder daarbij de tegenliggers te verblinden. Ik gebruik de lampen in mijn Volkswagen Polo.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp