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Niet meer leverbaar
12342CVPBS2
Type lamp: H4
Verpakking van 2
12 V, 60/55W
Om te ontdekken welke Philips ColorVision-lamp bij uw auto past, gaat u naar www.philips.com/automotive
Philips ColorVision geeft een persoonlijk tintje aan uw autoverlichting. Kies uit blauw, groen, geel of paars en pas uw rijbeleving aan.
ColorVision-lampen voldoen aan alle ECE-voorschriften en worden geleverd met een certificaat om te bewijzen dat ze wettelijk zijn goedgekeurd voor de weg. Houd dit certificaat altijd bij u in de auto.
4.3
van 5
4
Reviews & awards
OllieBommel
07/08/2014
Nederland
Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.
De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
OllieBommel
07/08/2014
Nederland
Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.
De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
airvk
18/07/2014
Nederland
Extra licht is fijn, maar blauwe gloed is minimaal
Ik merk dat er meer licht is dan met mijn oude lampen, Alleen mensen kopen de lamp door de kleur, daar had ik meer van verwacht...
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
Deze review is gemaakt voor ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp