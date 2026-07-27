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  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi
  • Veiligheid was nog nooit zo mooi

Niet meer leverbaar

WhiteVisionkoplamp auto

12336WHVB1

Veiligheid was nog nooit zo mooi
Philips WhiteVision-lampen geven de koplampen van uw auto een intens witte Xenon-look voor een optimale rijervaring in het donker. Dankzij de grotere helderheid en het 60% wittere licht bieden WhiteVision-lampen de perfecte combinatie van stijl en veiligheid.
Bekijk alle voordelen

Intens wit Xenon-effect

Veiligheid was nog nooit zo mooi

  • Type lamp: H3

  • Verpakking van 1

  • 12 V, 55W

  • Stijl

100% wettelijk goedgekeurd, 100% intens wit licht

WhiteVision is ECE-gecertificeerd en de eerste wettelijk goedgekeurde intens witte lamp. De lamp biedt u de ultieme zichtbaarheid zonder dat dit gevaarlijke situaties veroorzaakt als gevolg van schittering voor de auto vóór u.

Een optimale rijervaring met intens wit Xenon-effect

Philips WhiteVision-koplampen presteren beter dan elke andere blauwe autolamp op de markt en zijn de perfecte keuze voor bestuurders die in stijl willen rijden zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Met een hoge kleurtemperatuur en een stijlvolle witte fitting is WhiteVision de ultieme upgrade voor uw koplampen. De door Philips gepatenteerde derde generatie coating-technologie is een revolutionair meesterwerk. WhiteVision is de eerste koplamp met echt wit licht.

De beste levensduur voor meer rijplezier

Philips WhiteVision-koplampen (verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, T4W en W5W) zijn duurzaam. Ze bieden u een lange en betrouwbare levensduur tot 450 uur*. Dat is aanzienlijk langer dan concurrerende producten. Hierdoor hoeft u uw koplampen minder vaak te vervangen en krijgt u meer waar voor uw geld. (*H4 en H7 zijn getest op een standaardvoltage van 13,2 V)

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. In vergelijking met standaard halogeenlampen

  2. Toepassing verschilt per type lamp