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Niet meer leverbaar
12336WHVB1
Type lamp: H3
Verpakking van 1
12 V, 55W
Stijl
WhiteVision is ECE-gecertificeerd en de eerste wettelijk goedgekeurde intens witte lamp. De lamp biedt u de ultieme zichtbaarheid zonder dat dit gevaarlijke situaties veroorzaakt als gevolg van schittering voor de auto vóór u.
Philips WhiteVision-koplampen presteren beter dan elke andere blauwe autolamp op de markt en zijn de perfecte keuze voor bestuurders die in stijl willen rijden zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Met een hoge kleurtemperatuur en een stijlvolle witte fitting is WhiteVision de ultieme upgrade voor uw koplampen. De door Philips gepatenteerde derde generatie coating-technologie is een revolutionair meesterwerk. WhiteVision is de eerste koplamp met echt wit licht.
Philips WhiteVision-koplampen (verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, T4W en W5W) zijn duurzaam. Ze bieden u een lange en betrouwbare levensduur tot 450 uur*. Dat is aanzienlijk langer dan concurrerende producten. Hierdoor hoeft u uw koplampen minder vaak te vervangen en krijgt u meer waar voor uw geld. (*H4 en H7 zijn getest op een standaardvoltage van 13,2 V)
Recensies
In vergelijking met standaard halogeenlampen
Toepassing verschilt per type lamp