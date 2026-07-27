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Niet meer leverbaar
11498ULRX2
LED-S25 [~P21W]
Aantal lampen: 2
12 V, intens rood
Stop, mistlamp achter
Hoewel het belangrijkste doel van buitenverlichting is om u te helpen zien en gezien te worden, is er geen reden waarom deze er tegelijkertijd ook niet goed uit mag zien. Als u op zoek bent naar een stijlupgrade zonder een nieuwere auto te hoeven kopen, is het vervangen van de buitenverlichting door LED's een slimme besteding van uw geld. Upgrade uw buitenverlichting met intens rood voor de remlichten en levendige, oranje signaallampen en helder wit licht voor parkeren en achteruit rijden. Uw auto weerspiegelt wie u bent, dus maak een stijlstatement met Philips LED-lampen voor buitensignalering.
Richting aangeven in de auto is essentieel voor uw veiligheid. Om botsingen te voorkomen, moeten andere mensen weten wat u gaat doen. Heldere signaallampen zorgen ervoor dat mensen u goed kunnen zien en zorgen zodoende voor extra veiligheid. Of het nu gaat om keren, parkeren of stoppen, Philips Ultinon LED-signaallampen bieden de prestaties die u nodig hebt, zodat andere weggebruikers de extra tijd hebben die essentieel is om te reageren op wat u doet.
Gloeilampen hebben tijd nodig voordat ze volledig oplichten en optimaal presteren. LED-lampen daarentegen 'springen direct aan'. Het scheelt slechts fracties van een seconde, maar bij krachtig remmen is elke seconde levensbelangrijk. Bijvoorbeeld, bij 100 km/u komt vier tiende van een seconde verschil in reactietijd overeen met een 11 meter afstand. Dat is ongeveer 2,5 autolengte. Met Philips LED-remlichten weet de bestuurder achter u het direct zodra u besluit te remmen.
Recensies
Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.
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