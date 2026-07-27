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Niet meer leverbaar
11366UE2X2
Type lamp: H8/H11/H16
Stijlvol wit licht van 6.500 K
Compact en beter passend ontwerp
Compatibel met de meeste auto's
Aantal lampen: 2
Voor een moderne, hoogwaardige stijl kunt u uw auto personaliseren met Philips Ultinon Essential LED-koplampen. Deze lampen hebben een kleurtemperatuur tot 6500 Kelvin en projecteren een stijlvolle bundel modern wit licht, zodat u altijd duidelijk zichtbaar bent voor de andere weggebruikers.
De Philips Ultinon Essential LED-koplampen zijn dankzij hun optimale prestaties en superieure duurzaamheid toonaangevend op het gebied van LED-technologie. Deze LED-koplampen verspreiden de warmte effectiever en efficiënter dankzij het dubbele warmteafvoermechanisme, de ingebouwde ventilator en een aluminium warmtegeleider met anodiserende coating. Ze kunnen gedurende langere tijd op het hoogste helderheidsniveau werken.
In het nieuwe ontwerp van de Philips Ultinon LED-lamp is de elektronica van de aansturing geïntegreerd in de behuizing. Daardoor is er meer ruimte in de koplamp en kan de lamp gemakkelijk worden geplaatst. De lamp is meteen gebruiksklaar: dankzij het eendelige ontwerp kan de middenring eenvoudig van de bovenzijde worden verwijderd, zonder deze los te schroeven. Het compacte design van Philips Ultinon Essential LED past op een breed scala aan automodellen en kan eenvoudig worden geplaatst door een gespecialiseerde monteur.
Recensies
Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving