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12258XVPB1
Type lamp: H1
12 V, 55W
Tot 150% helderder licht¹
Tot 350 u
Aantal lampen: 1
Met Philips X-tremeVision Pro150 profiteert u van tot wel 150% helderder licht¹. Rijd naar huis, naar uw dierbaren, in de wetenschap dat u zelfs in het donker en onder slechte weersomstandigheden duidelijk kunt zien. Het geavanceerde filamentontwerp biedt een grotere precisie en betere verlichting van de weg. En de nieuwe Philips Diamond Precision-kwartsglastechnologie zorgt voor meer helderheid.
De nieuwe productietechniek voor Philips Diamond Precision-kwartsglas verhoogt de lichtdoorvoer en biedt een grotere bestendigheid tegen thermische schokken en druk. Een op maat gemaakte samenstelling van edelgassen beschermt de gloeidraad nog verder tegen veroudering. Dit betekent meer helderheid en een langere levensduur tot wel 450 uur (zie H7; H1: 350 uur), waarschijnlijk de langste levensduur voor een dergelijke krachtige lamp.
Rijden in donkere omstandigheden kan vermoeiend zijn voor de ogen, wat leidt tot ingespannen kijken en een groter risico op vermoeidheid. De Philips X-tremeVision Pro150 projecteert een witter licht tot 3400 K (zie H7; H1: 3450 K), en zorgt voor een beter contrast met de omgeving, zodat u naderende voertuigen beter kunt herkennen. Dankzij duidelijk zicht blijft u langer alert, waardoor uw rit veiliger en plezieriger wordt.
3.8
van 5
256
Reviews & awards
DrDiesel
28/11/2012
Nederland
krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-06-14
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-03-30
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-03-30
¹ Helderheid vergeleken met wettelijke minimumnorm.
² Geldt voor dimlicht, verschilt voor mistlichttoepassingen