    Philips Brilliance 27E3U7903 image

    Philips
    Brilliance 27E3U7903

    Ontworpen voor creators. Afgesteld op perfectie

     
    Ontdek de kracht van 5K-resolutie in deze perfecte display met naadloze Thunderbolt™ 4-connectiviteit, de functie Calman Ready voor gekalibreerde kleuren en een nauwkeurigheid van studiokwaliteit.

    Geperfectioneerde nauwkeurigheid

    Een visuele machine voor moderne creativiteitsstudio´s


    Voor professionals, die meer willen dan alleen pixels: monitor Philips Brilliance 27E3U7903 biedt 5K-resolutie met 218 PPI voor ultrafijne details, getrouwe kleurweergave en probleemloze compatibiliteit.

    visualization for 4k vs 5k

    Of je nu een speelfilm bewerkt, 3D-modellen creëert of maximaal getrouwe visuele afbeeldingen ontwerpt, alle tinten en afbeeldingen worden precies weergegeven zoals je je had voorgesteld.

     

    • 5120 x 2880 5K UHD-resolutie
    • 99,5 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3/Display P3
    • Delta E <2 Colour Accuracy
    • HDR600-certificatie

     

    a woman editing and crafting assets with Philips monitor

    Ontworpen met het oog op creators

    Iedere pixel en ieder detail... alles precies naar wens!


    Van coloristen en animatoren via muziekproducenten tot spelontwerpers, monitor Philips Brilliance past zich met perfecte nauwkeurigheid en in stijl aan aan iedere workflow. Het elegante, anti-reflecterende glas aan de voorzijde zorgt ervoor dat je alles onder alle denkbare lichtomstandigheden comfortabel kunt zien. Het strakke, minimalistische design past uitstekend in een creatieve omgeving.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

     

    Filmmakers & Video-editors

     
    HDR600, Calman Ready, nauwkeurigheid op het niveau van afzonderlijke frames

     

    Grafisch

    ontwerpers

     
    99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, antireflecterende helderheid

     

    Animatoren &

    Spelontwerpers

     
    5K-details, Smart KVM, Thunderbolt 4-snelheid

     

    Fotografen &

    Coloristen

     
    Display P3/AdobeRGB, af fabriek gekalibreerd, pixel-perfecte getrouwheid

     

    Prestaties, gedockt & geleverd

    Thunderbolt™ 4. Volledige docking. Geen rommel meer.


    Slechts één kabel. Oneindig veel mogelijkheden. Monitor Philips Brilliance is meer dan alleen een display, hij vormt het centrale knooppunt van je creatieve configuratie. Dankzij Thunderbolt™ 4-input en -output, serieschakeling en volledige docking-functionaliteit is je studio overzichtelijker, sneller en krachtiger.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

    Je configuratie: eenvoudiger

    Thunderbolt™ 4

    Smart KVM

    5MP AI Webcam

    USB-C Docking

    Altijd gefocust

    Een webcamera, die even hard werkt als jij


    De 5MP-webcamera met autoframing zorgt ervoor dat je scherp en gecentreerd wordt weergegeven, hoe je je ook beweegt. Ze is ideaal voor hybride creators, die samenwerking en diepe concentratie moeten uitbalanceren.

    Philips Evnia AI autoframing feature

    Gecreëerd om te inspireren


    Minimalistisch design. Maximale prestaties.

    Geïnspireerd door moderne creatieve studio´s, brengt de Philips Brilliance-monitor verfijning in je werkomgeving. Strakke lijnen, moderne esthetiek en doelgerichte ontwerpoplossingen creëren een omgeving waarin je met plezier zult werken.

    ready to create with philips brilliance monitor

    Zit je klaar om te gaan creëren?

     
    Verbeter je studio met een Philips Brilliance-monitor

