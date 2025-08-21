Zoektermen
Voor professionals, die meer willen dan alleen pixels: monitor Philips Brilliance 27E3U7903 biedt 5K-resolutie met 218 PPI voor ultrafijne details, getrouwe kleurweergave en probleemloze compatibiliteit.
Of je nu een speelfilm bewerkt, 3D-modellen creëert of maximaal getrouwe visuele afbeeldingen ontwerpt, alle tinten en afbeeldingen worden precies weergegeven zoals je je had voorgesteld.
Van coloristen en animatoren via muziekproducenten tot spelontwerpers, monitor Philips Brilliance past zich met perfecte nauwkeurigheid en in stijl aan aan iedere workflow. Het elegante, anti-reflecterende glas aan de voorzijde zorgt ervoor dat je alles onder alle denkbare lichtomstandigheden comfortabel kunt zien. Het strakke, minimalistische design past uitstekend in een creatieve omgeving.
Slechts één kabel. Oneindig veel mogelijkheden. Monitor Philips Brilliance is meer dan alleen een display, hij vormt het centrale knooppunt van je creatieve configuratie. Dankzij Thunderbolt™ 4-input en -output, serieschakeling en volledige docking-functionaliteit is je studio overzichtelijker, sneller en krachtiger.
De 5MP-webcamera met autoframing zorgt ervoor dat je scherp en gecentreerd wordt weergegeven, hoe je je ook beweegt. Ze is ideaal voor hybride creators, die samenwerking en diepe concentratie moeten uitbalanceren.
