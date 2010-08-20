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Niet meer leverbaar

Digitaal PhotoFrame

SPF1017/00

4

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

"...ik kon gewoon niet ophouden met lachen!"

Houd uw dierbaarste herinneringen levend met het Philips PhotoFrame. Deze compacte en gebruiksvriendelijke fotolijst heeft een groot opslaggeheugen en past bij elk interieur.

Bekijk alle voordelen

"...ik kon gewoon niet ophouden met lachen!"

  • 17,8 cm (7")

  • Beeldverhouding van 16:10

imagen Pro voor scherpe, levendige en natuurlijke huidskleuren

De unieke imagen-fotoverbeteringstechnologie van Philips analyseert uw foto's automatisch om de kleuren te verbeteren en aan te passen voor een optimaal contrast. imagen Pro biedt een nog geavanceerdere fotoverbetering en combineert de 3 essentiële elementen van imagen om de kleuren nauwkeuriger weer te geven, de kleurdiepte te optimaliseren en het contrast dynamisch te verbeteren. Bovendien zorgt imagen Pro voor natuurlijkere huidskleuren, scherpere beelden en een trillingsvrije weergave van foto's, wat erg belangrijk is voor stilstaande beelden.

Automatische foto-oriëntatie om staande of liggende modi te selecteren

Automatische herkenning van staande/liggende foto's heeft een sensor die de oriëntatie van PhotoFrame herkent en elke foto op de juiste wijze weergeeft.

Geniet van collages: geef meerdere foto's weer in één beeld

Het lijkt op een diapresentatie om foto's in collagevorm weer te geven waarbij verschillende foto's automatisch en willekeurig worden samengevoegd om onaantrekkelijke randen van foto's die kleiner zijn dan de schermgrootte te voorkomen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
2
1

20/08/2010

Deutschland

Deutschland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SPF1017 Digital PhotoFrame

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SPF1017 Digital PhotoFrame

15/05/2012

España

España

Marco con almacenamiento

Aparte de que no pierde calidad en las imagenes para la resolucion que tiene lo mejor que tiene es una propia memoria para las fotos que quieres mantener siempre sin tener que contar con unidades extraibles externas.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SPF1017 Digital PhotoFrame

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SPF1017 Digital PhotoFrame

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