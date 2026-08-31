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Niet meer leverbaar
SHL4400WT/00
Ultralichte hoofdtelefoon
Ongelooflijk licht, ongelofelijk krachtig. De slanke en gestroomlijnde Ultrlite-hoofdtelefoon is ontworpen voor onderweg. De hoofdtelefoon levert kristalhelder geluid en is opvouwbaar, waardoor hij uiterst geschikt is om mee te nemen.
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Zachte oorkussens
Opvouwbaar
Krachtige 32 mm schuine drivers geven kristalhelder geluid en diepe, volle bastonen.
Een platte kabel zorgt ervoor dat uw hoofdtelefoon niet in de knoop raakt, terwijl de trekontlasting zorgt voor duurzaamheid van de kabel.
Zachte oorkussens en schuine drivers zijn ideaal voor langdurig draagcomfort.
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