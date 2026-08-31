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Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoon

SHL4400WT/00

Ultralichte hoofdtelefoon

Ongelooflijk licht, ongelofelijk krachtig. De slanke en gestroomlijnde Ultrlite-hoofdtelefoon is ontworpen voor onderweg. De hoofdtelefoon levert kristalhelder geluid en is opvouwbaar, waardoor hij uiterst geschikt is om mee te nemen.

Bekijk alle voordelen

Ultracompact. Helder geluid.

Ultralichte hoofdtelefoon

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Zachte oorkussens

  • Opvouwbaar

Krachtige 32 mm luidsprekerdrivers voor een helder geluid

Krachtige 32 mm luidsprekerdrivers voor een helder geluid

Krachtige 32 mm schuine drivers geven kristalhelder geluid en diepe, volle bastonen.

Geniet van muziek met een knoopvrije ervaring dankzij een platte kabel

Geniet van muziek met een knoopvrije ervaring dankzij een platte kabel

Een platte kabel zorgt ervoor dat uw hoofdtelefoon niet in de knoop raakt, terwijl de trekontlasting zorgt voor duurzaamheid van de kabel.

Extra zachte oorkussens voor langdurig draagcomfort

Extra zachte oorkussens voor langdurig draagcomfort

Zachte oorkussens en schuine drivers zijn ideaal voor langdurig draagcomfort.

Technische specificaties

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