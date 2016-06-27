ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van verpakking
  • Primaire afbeelding
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Alternatieve productfoto
  • Foto van verpakking
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoon met hoofdband

SHL3000WT/00

4

| (14) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan

Krachtig geluid

Deze Philips SHL3000WT/00-hoofdtelefoon zorgt voor een krachtig geluid en een diepe bas. In combinatie met de draaibare zachte oorschelpen hebt u onderweg de perfecte luisterervaring.

Bekijk alle voordelen

In DJ-stijl

Krachtig geluid

  • In DJ-stijl

  • Wit

Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis

De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.

Plat opvouwbaar, dus eenvoudig mee te nemen

32 mm luidsprekerdriver biedt krachtig en dynamisch geluid

32 mm luidsprekerdriver biedt krachtig en dynamisch geluid

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.0

van 5

14

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

2

27/06/2016

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen!

Kleiner Kopfhörer mit Grosser Leistung und satten Bässen! Macht das Musikhören zu einem Erlebnis. mich erstaunt immer wieder was für ein guter Sound aus diesen Kopfhörern kommt! Daumen Hoch!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL3000WT Kopfhörer mit Bügel

02/02/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones

very good and budget friendly. these are better than some headphones that are 5 times for expensive

Deze review is gemaakt voor SHL3000WT Headband headphones

Datum gebruik 2024-10-02

Deze review is gemaakt voor SHL3000WT Headband headphones

Datum gebruik 2024-10-02

15/03/2018

Portugal

Portugal

Bom design e alta qualidade

Bom equipamento, design engraçado e som muito bom, de fácil uso e dá para todas as idades.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL3000WT Headband headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHL3000WT Headband headphones

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen