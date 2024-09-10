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Niet meer leverbaar

Draadloze HiFi-hoofdtelefoon

SHC2000/00

3.7

| (15) Reviews & awards

Draadloze IR

Deze oplaadbare draadloze IR-hoofdtelefoon van volledig formaat combineert kwaliteit en gebruiksgemak, zodat u thuis optimaal van uw TV of muziek kunt genieten.

Bekijk alle voordelen

Voor TV

Draadloze IR

  • Verstelbare pasvorm

  • Infraroodtransmissie

Lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort bij langdurig gebruik.

De duurzame, lichtgewicht kwaliteitsmaterialen van deze Philips hoofdtelefoons zorgen voor meer comfort zodat u ze langer kunt dragen.

De zelfinstellende binnenhoofdband zorgt voor een comfortabele pasvorm

De binnenhoofdband van deze Philips-hoofdtelefoon heeft een perfecte pasvorm. Het mechanisme past zich automatisch aan en geeft u optimaal comfort.

ALC helpt hoorbare vervorming van ingangssignalen te voorkomen

Dit slimme elektronische circuit zorgt dat het audio-ingangsniveau automatisch wordt aangepast aan het juiste niveau. Zo voorkomt u vervorming en bent u verzekerd van luisterplezier.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

15

Reviews & awards

2

10/09/2024

France

France

Très bon casque

Confortable, léger, doux, fonctionne parfaitement, durabilité

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless hi-fi headphones

Datum gebruik 2023-09-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless hi-fi headphones

Datum gebruik 2023-09-10

05/02/2013

Italia

Italia

Alta qualità e semplicità d'uso

La cuffia wireless SHC2000/10 costituisce un eccellente prodotto con elevato rapporto qualità/prezzo. E' leggera e maneggevole, ideale anche per persone anziane. Il dispositivo a infrarossi è diretto e sensibile, l'audio nitido e senza distorsioni, regolabile sia attraverso la funzione "volume cuffia" sulla TV, sia direttamente sull'auricolare destro mediante una rotellina con ampia escursione tra minimo e massimo. Non esclude l'audio della TV che può essere pertanto regolato in modo indipendente. La ricaricabilità delle batterie, attraverso un semplice cavetto da collegare al sensore ad infrarossi, rende il prodotto ancor più conveniente. In uso da meno di un mese, se ne può dare già un giudizio più che positivo.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless Headphone

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great headphones.

Good sound tone, comfortable, and reliable, These headphones have given good service during lots of use. A very contented customer, thank you Phillips

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC2000 Wireless Headphone

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