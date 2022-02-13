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Niet meer leverbaar
Dubbel
Gebruik met snoer
Kolf meer melk in minder tijd* met een kussen dat de borst stimuleert, zodat melk wordt afgekolfd zoals een baby die zou drinken. Het apparaat schakelt naadloos over van de stimulatiestand naar de kolfstand en zorgt voor precies de juiste tepelstimulatie en zuigkracht voor een optimale melkstroom. Op basis van resultaten voor de initiatietijd van de melkstroom (tijd tot Melk Ejection Reflex – MER).*
Eén maat voor iedereen. Omdat mensen er zijn in allerlei soorten en maten, buigt het siliconen kussen licht mee en past het zich aan je tepel aan. De kolf past op 99,98% van de tepelmaten* (tot 30 mm).
Als je pasgeboren baby tijdens de voedingssessies steeds niet genoeg melk drinkt of moeite heeft met drinken, schakel dan over op een speen met een hogere toevoersnelheid. Raadpleeg een zorgverlener bij aanhoudende voedingsproblemen.
4.4
van 5
231
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Tahaly
13/02/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Heel fijne kolf
Super Fijne borstkolf. Echt een die helpt om snel te kolven. Lang snoer dus handig
Voordelen
Past goed
Deze review is gemaakt voor Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische borstkolf
Deze review is gemaakt voor Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische borstkolf
Binnenkort
23/01/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Doet goed zijn werk!
Goede borstkolf met fijne verschillende standen en zuigkracht perfect voor de nieuwe moeders
Voordelen
Makkelijk in gebruik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD395/21 Enkele elektrische borstvoedingsset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCD395/21 Enkele elektrische borstvoedingsset
WestraB
02/12/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Fijne kolf, wekt goede toeschietreflex op
Bij mijn vorige borstkolf (ouder model van philips) kreeg ik geen toeschietreflex. Nij deze kolf wel. Zeer fijn te verstellen in zuigkracht zodat hij goed aansluit bij de behoefte. Programma bootst goed een drinkende baby na. Makkelijk te bedienen en maakt weinig geluid. Borstschild is ook erg fijn qua pasvorm. Zeer handig schoon te houden
Voordelen
Makkelijk te bedienen, goed in te stellen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Elektrische borstkolf
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Gebaseerd op resultaten van de initiatietijd van de melkstroom (tijd tot Milk Ejection Reflex — MER) uit klinische proeven met 20 deelnemers (Nederland, 2019) vergeleken met de resultaten van de MER-test voor eerdere pomptechnologieën van Philips uit een geschiktheidsonderzoek met 9 deelnemers (Nederland, 2018)
1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 deelnemers, Israël); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 blanke deelnemers, VS); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deelnemers, Australië).
Op basis van de resultaten uit een vragenlijst over 1k-kussen uit klinisch onderzoek met 20 deelnemers (Nederland, 2019)
BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011