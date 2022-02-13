Wat een fijn apparaat. Ik ben ondanks begonnen aan mijn borstvoedingsavontuur en daarbij hoort voor mij ok kolven. Ik ben opzoek gegaan naar een dubbele kolf, gezien ik het fijn vind om 2 borsten tegelijk te kolven en hierbij vielen snel vele kolf apparaten af. Ik kwam uit op dit apparaat en wat een uitkomst. De borstschilden voelen net als kussentjes om je borsten heen (net een babymond) en masseren de borsten goed (waardoor je een goed ‘leeg’ gevoel hebt) en het niet pijnlijk aanvoelt. . Daarnaast is het fijn dat de melk niet terugloopt naar de het borstschild van de kolf en je ondertussen andere dingen kan doen. De kolfstanden zelf (toeschiet en de kolfmodus) zijn ook echt fijn je kan het makkelijk instellen en als beginnend moeder en kolver ideaal. En mijn productie blijft nu goed op pijl. Zachtjes beginnen en dan maakt de kolf een rustig niet irritant geluid wat ritmisch is. De bijgeleverde accessoires zoals de koeltas en meeneem tas zijn van een mooi design en handig in gebruik. Daarnaast ideaal dat bijna alle onderdelen in de afwasmachine kunnen scheelt uitkoken en tijd.