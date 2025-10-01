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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF330/11
Niet meer leverbaar
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Kan ik de Philips Avent-borstkolf met alle Avent-producten gebruiken?
Is het zachtere massagekussen nog wel geschikt voor mij?
Kan ik de Philips Avent-borstkolf gebruiken na een keizersnede?
Waarom zou je een handkolf, een enkele of een dubbele elektrische Avent-borstkolf gebruiken?
Kan ik een tweedehands Philips Avent-borstkolf gebruiken?
Is de Philips Avent Comfort-borstkolf BPA-vrij?
Het ventiel van een Philips Avent-borstkolf verwijderen
Hoe maak ik moedermelk klaar die is gekolfd met Philips Avent?
Hoe moet ik de Philips Avent-borstkolf schoonmaken/steriliseren?
Wanneer moet ik een borstkolf kopen?
De Philips Avent-borstkolf produceert te veel zuigkracht
Mijn Philips Avent-borstkolf is bekrast of gebarsten
De Philips Avent-borstkolf komt niet los van mijn borst
Mijn Philips Avent-borstkolf lekt
Mijn tepel past niet op de borstkolf. Welk massagekussen is geschikt voor mij?
Mijn kolf maakt een piepend geluid als ik de hendel indruk. Waardoor wordt dit veroorzaakt?
Ik kolf weinig/geen melk af met de Avent-borstkolf
Het gebruik van de Philips Avent-borstkolf doet pijn.
Mijn Philips Avent elektrische borstkolf produceert weinig of geen zuigkracht