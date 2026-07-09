Mijn Philips Avent elektrische borstkolf produceert weinig of geen zuigkracht

Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCD553/11 , SCF439/01 , SCF531/11 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Kan ik mijn dubbele elektrische borstkolf als enkele kolf gebruiken?
Hoe kan ik voorkomen dat er melk uit mijn Philips Avent handsfree borstkolf lekt?
Kan ik kolven terwijl mijn handsfree borstkolf op een voedingsbron is aangesloten?
Hoe moet ik moedermelk opwarmen?
Kan ik de slangetjes afknippen om de lengte aan te passen?