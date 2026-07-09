ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Startpagina voor ondersteuning

Philips-ondersteuning

Mijn Philips Avent elektrische borstkolf produceert weinig of geen zuigkracht

Volg de onderstaande stappen als je Philips Avent-borstkolf een lage of geen zuigkracht heeft of niet goed melk afkolft.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCD553/11 , SCF439/01 , SCF531/11 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

Veelgestelde vragen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Hebt u een andere vraag?

Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

Startpagina voor ondersteuning