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Niet meer leverbaar

Philips AventSCF330/11 Comfort Manual breast pump

SCF330/11

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Bekijk alle voordelen
Aangenamere kolfpositie door uniek ontwerp

Aangenamere kolfpositie door uniek ontwerp

Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je gemakkelijker kan zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat je melk ook makkelijker stromen.

Zacht en warm aanvoelend massagekussen

Zacht en warm aanvoelend massagekussen

De nieuwe satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je melkafgifte. Het kussen is ontworpen om het zuigen van je baby na te bootsen en om melkafgifte te stimuleren.

Inclusief onze Natural-fles en -speen voor natuurlijk aanleggen

Inclusief onze Natural-fles en -speen voor natuurlijk aanleggen

De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

24/12/2016

France

France

Petit et pratique

Acheter d occass il y a moins de 1 mois il est petit, pratique et facile d utilisation ...Plusieurs bib avent s adate dessus ....Même mon fils de 3 ans m aide a tirer mon lait pour sa petite soeur pour dire

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF330/11 Tire-lait manuel Natural

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF330/11 Tire-lait manuel Natural

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