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Niet meer leverbaar
Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je gemakkelijker kan zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat je melk ook makkelijker stromen.
De nieuwe satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je melkafgifte. Het kussen is ontworpen om het zuigen van je baby na te bootsen en om melkafgifte te stimuleren.
De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Mellejess
24/12/2016
France
Petit et pratique
Acheter d occass il y a moins de 1 mois il est petit, pratique et facile d utilisation ...Plusieurs bib avent s adate dessus ....Même mon fils de 3 ans m aide a tirer mon lait pour sa petite soeur pour dire
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF330/11 Tire-lait manuel Natural
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF330/11 Tire-lait manuel Natural