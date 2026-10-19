Ik kolf weinig/geen melk af met de Avent-borstkolf

Gebruik de borstkolf niet langer dan vijf minuten per keer als het afkolven niet lukt. Probeer op een ander tijdstip overdag nog eens af te kolven. Stop met kolven en raadpleeg je lactatieconsulent of gezondheidszorgprofessional als het kolven pijnlijk wordt.

Vlak na de bevalling wordt er nog niet veel melk geproduceerd. Dit is normaal en je hoeft je hier geen zorgen over te maken omdat je baby ook maar een kleine hoeveelheid nodig heeft. Als je toch onzeker bent, bespreek dit dan met je verloskundige, huisarts, lactatiespecialist of borstvoedingsadviseur.