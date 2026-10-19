Philips-ondersteuning Mijn kolf maakt een piepend geluid als ik de hendel indruk. Waardoor wordt dit veroorzaakt?

Zorg ervoor dat het siliconen membraan nat is wanneer het aan de kolf wordt bevestigd.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF430/01, SCF430/20, SCF430/16. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›