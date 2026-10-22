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Niet meer leverbaar
SBCMC8650/00
30 m draadloos
Deze draadloze microfoon combineert prestaties met bewegingsvrijheid en fleurt elke gelegenheid op.
Draadloze systemen gebruiken een UHF-signaaldrager (Ultra High Frequency) en geven een duidelijke, scherpe ontvangst zodat u nooit meer wordt beperkt door snoeren. U kunt lopen en zitten waar u wilt, en hoeft u geen zorgen te maken dat u over het snoer van de hoofdtelefoon struikelt.
Omdat u kunt kiezen uit twee transmissiekanalen, bent u verzekerd van een goede geluidskwaliteit. U kunt namelijk altijd overschakelen naar het kanaal met de beste ontvangst.
De sensor van deze microfoon is even gevoelig voor geluid vanuit elke richting.
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