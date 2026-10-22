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Niet meer leverbaar
SBCHP830/00
De binnenhoofdband van deze Philips-hoofdtelefoon heeft een perfecte pasvorm. Het mechanisme past zich automatisch aan en geeft u optimaal comfort.
De grote oorschelpen bedekken niet alleen uw hele oor voor een betere geluidskwaliteit, maar beschikken ook over voldoende ruimte voor een grotere driver die betere prestaties levert.
De luidspreker van 40 mm is gemaakt van samengesteld mylar. Dit is een zeer gevoelig en krachtig bestanddeel dat geluid zonder hoorbare vervorming weergeeft.
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