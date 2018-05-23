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Niet meer leverbaar
4.3
van 5
100
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Condp
23/05/2018
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldig
Een geweldig scheer app.werk en doet wat je verwacht van een scheer app.Ben dik tevreden en zou deze zeker aanbevelen. Heb zeker geen spijt van deze aan koop.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
davyp
23/05/2018
Nederland
Geweldig
Een geweldig scheer app.werk en doet wat je verwacht van een scheer app.Ben dik tevreden en zou deze zeker aanbevelen. Heb zeker geen spijt van deze aan koop.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
StVo
18/06/2015
Nederland
Minder huidirritatie
[Employee of philipsglobal] Na vijftien jaar natscheren op advies van een Philips-collega overgestapt op de Series 7000. Uitstekend voor mijn gevoelige huid. Waar ik vroeger ter hoogte van de rand van mijn shirt altijd een rode, geirriteerde huid had, is mijn huid nu rustig (collega meldde dat het tot drie weken kon duren voor de huid gewend was geraakt aan droog scheren, maar ik merkte het effect na twee dagen). Batterij gaat lang mee, apparaat ligt prettig in de hand, en is gemakkelijk schoon te maken. Topstuk. Mijn scheermes gebruik ik eens in de zoveel dagen om een paar tegenstribbelende haren neer te maaien.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren