Ik heb deze Philishave aangeschaft als vervanging van mijn oude Philishave die, na 14 jaar gebruik, aan vervanging toe was. Het apparaat ziet er stijlvol uit en ligt lekker in de hand. Het display geeft duidelijk aan hoe vol de accu nog is. Het scheren gaat veel beter dan met mijn oude Philishave. De sensoTouch kop volgt de vorm van het gezicht veel beter waardoor onder andere het scheren van de kaaklijn veel makkelijker gaat. Hierdoor ben ik veel sneller klaar met scheren. Ik heb een gevoelige huid, maar met dit scheerapparaat heb ik eigenlijk geen last meer van huidirritatie. Ik ben een echte droogscheerder, dus nat scheren met dit apparaat heb ik niet getest. De bijgeleverde baardtrimmer gebruik ik af en toe om mijn bakkebaarden bij te werken. Het vervangen van de scheerkop door de baardtrimmer gaat makkelijk door de kop eenvoudig van het apparaat af te trekken en daarna de trimmer er op te klikken. Het bijwerken van de bakkebaarden gaat hierna prima. Een groot voordeel vind ik dat het schoonmaken van dit apparaat veel makkelijker is dan bij mijn vorige shaver. Er zitten veel minder hoekjes en gaatjes in de scheerkop waardoor ik de haartjes, met het bijgeleverde borsteltje, veel makkelijk kan verwijderen. Het scheerapparaat heeft een mogelijkheid om de aan/uitknop te vergrendelen. Dat is handig voor op reis. Mijn vorige scheerapparaat is wel eens leeggelopen in mijn koffer en dat kan met deze nieuwe eigenlijk niet meer gebeuren. Wat minder handig is voor op reis, is dat je bij deze Philishave alleen met het bijgeleverde laadstation kan opladen. Dat is toch weer een extra ding in je koffer. Gelukkig gaat de accu erg lang mee. De bijgeleverde neushaartrimmer werkt ook goed. Alhoewel het verwijderen van neusharen toch een lastig klusje blijft. Het apparaat is makkelijk schoon te maken door hem onder een warme kraan af te spoelen. Het is kortom een geweldig apparaat. In bijna alles een verbetering ten opzichte van mijn vorige scheerapparaat. Het is alleen jammer dat je een laadstation moet gebruiken. Maar de lange batterijduur compenseert dit nadeel weer.