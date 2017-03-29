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Niet meer leverbaar
NTRX500/10
De ultieme soundmachines
De overdonderende NX-bas van dit 650W-systeem brengt elk feest op gang. Mix nummers op uw USB-apparaat met Auto DJ, stream muziek via Bluetooth® vanaf een smartphone en gebruik 260K-lichteffecten voor een knallend feest.
650 W
Bluetooth
Creëer de ultieme sfeer voor elk feestje met duizenden gekleurde lampen die knipperen en golven op de maat van de muziek. Kies eenvoudig lichtkleuren die bij uw thema passen of kies een van de vele voorkeuzeprogramma's van het systeem. Druk op de NX-basknop om de lichtshow nog intenser te maken.
Word de gangmaker van elk feest! Met DJ Crossfader kunt u uw favoriete tracks mixen tussen kanaal A en B, zodat u naadloos tussen nummers kunt schakelen. Selecteer de apparaatuitvoer voor speler A (USB, Bluetooth®, CD, Audio In of Tuner) om de muziek te starten en kies daarna het invoerapparaat voor speler B (USB of Audio In). Om van nummer te wisselen, schuift u de fader van de ene naar de andere kant voor een soepele overgang waarmee het feest blijft doorgaan.
3.3
van 5
8
Reviews & awards
stiftkritzler
29/03/2017
Deutschland
Seit über 2 Jahren schon auf jeder Party dabei
Habe das gute Stück nun schon seit über 2 Jahren und das ding läuft und läuft und läuft. Bin echt zufrieden und Beschalle damit immer unsere Familienfeiern und mache auch damit oft Party. Also von daher bin ich mehr als zufrieden und hoffe das sie noch ewig so weiter spielt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor NTRX500 HiFi-Minisystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor NTRX500 HiFi-Minisystem
Eitzi
01/08/2014
Deutschland
Dieses Gerät macht sehr viel Spass !!!!
Solides Gerät gut zu Bedienen sehr guter Klang und Bässe !!!!! Kurz und Knapp macht einfach Spass !!!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor NTRX500 HiFi-Minisystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor NTRX500 HiFi-Minisystem
Anomaly34
28/05/2017
Sverige
Den är grym
[Employee of philipsglobal] Jag tycker att högtalaren är utmärkt för fester och annat och designen är otroligt fett
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor NTRX500 Mini Hi Fi-system
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor NTRX500 Mini Hi Fi-system
Zet het volume van de set niet regelmatig hoger dan 85 decibel. Dit kan uw gehoor beschadigen.