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  • Bezeten van muziek
  • Bezeten van muziek
  • Bezeten van muziek
  • Bezeten van muziek
  • Bezeten van muziek
  • Bezeten van muziek
  • Bezeten van muziek
  • Bezeten van muziek
  • Bezeten van muziek
  • Bezeten van muziek
  • Bezeten van muziek
  • Bezeten van muziek
  • Bezeten van muziek
  • Bezeten van muziek
  • Bezeten van muziek
  • Bezeten van muziek
  • Bezeten van muziek
  • Bezeten van muziek
  • Bezeten van muziek
  • Bezeten van muziek
  • Bezeten van muziek

Niet meer leverbaar

Heritage AudioDVD-HiFi-systeem met componentontwerp

MCD909/12

4
| (24) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
Bezeten van muziek
Dit Philips DVD-hifisysteem met componentontwerp is uit topmaterialen gefabriceerd. De voorversterkers met elektronenbuizen zorgen voor een overrompelend zuiver geluid en dankzij Full High-Definition Multimedia (HDMI) zijn de beelden scherper dan ooit.
Bekijk alle voordelen

Geniet van warm hifigeluid

Bezeten van muziek

  • HiFi-buis

  • Zijden dome-tweeter

  • 150 W

Eersteklas HiFi-buizen voor een prachtig puur en natuurlijk geluid

Eersteklas HiFi-buizen voor een prachtig puur en natuurlijk geluid

Door de ingebouwde hifi-buizen hebt u nu de beschikking over het hoogwaardige geluid dat normaalgesproken alleen wordt geassocieerd met audiosystemen uit het allerduurste segment. De buizen zijn analoog en geven hierdoor een geluid dat beter door ons niet-lineaire gehoor kan worden verwerkt. Geluid uit een buis wordt minder vervormd en is beter omdat het helder, warm en levensecht klinkt.

Neodymium ribbon-tweeter voor indrukwekkende en natuurgetrouwe audio

Neodymium ribbon-tweeter voor indrukwekkende en natuurgetrouwe audio

De neodymium ribbon-tweeter is een enkelpolige tweeter die dynamisch en scherp geluid geeft. Dit wordt vaak gebruikt in hoogwaardige audiosystemen om een natuurgetrouw geluid weer te geven. Conventionele kegels en dome-tweeters zijn gebaseerd op een directioneel bewegend spoelprincipe, terwijl de enkelpolige neodymium ribbon-tweeter hoge frequenties uitzendt in een volledig 180-gradenpatroon. Dit vergroot de breedte van het geluidsspectrum voor de hogere tonen drastisch, breidt de ideale luisterplaats uit en levert rijk, kristalhelder en natuurlijk geluid, zelfs van compacte audiosystemen.

Vergulde luidsprekeraansluiting voor een volmaakte signaaltransmissie

Vergulde luidsprekeraansluiting voor een volmaakte signaaltransmissie

De vergulde luidsprekeraansluiting zorgt voor een betere transmissie van het audiosignaal dan traditionele click-fit-aansluitingen. De aansluiting vermindert ook het verlies van elektrische signalen die van de versterker naar de luidsprekerkast worden geleid. Hierdoor ontstaat een zo optimaal mogelijk geluid.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

24

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

2

10/05/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Het beste sinds MFB

Na een uitnodiging van een goede kennis om dit maar eens te beluisteren was ik totaal verrast door de kwaliteit en het bereik van deze installatie. Weken naar gezocht om ook zo'n set te bemachtigen. De compacte boxen gaan erg diep. De versterker is een perfecte combinatie van buizen(klasse-A) voorversterker en een klasse-D eindversterker. Dit zijn de eerste compact luidsprekerboxen die naar mijn beleving beter klinken dan de alom geprezen MFB boxen. Alles is perfect in balans en ik geniet weer van de muziek zoals hoort te klinken.

Voordelen

compact, loepzuiver en ook nog eens mooi om te zien.

Nadelen

slecht één "aux" ingang.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

13/10/2011

Nederland

Nederland

goed warm geluid

goed product en een ieder aan te raden. Zenderinstelling is goed te bepalen. Vormgeving is ook positief.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

09/10/2011

Nederland

Nederland

Het product zorgt voor een uitstekend geluid.

Absoluut een aanrader. De vormgeving is prachtig en de resultaten zijn indrukwekkend. Kortom een geweldig product waar eigenlijk niets op aan te merken valt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

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