Ik kon niet slagen bij de aanschaf van een nieuwe radio met cd speler. Toen ik weg ging bij de winkel Foto Klein waar ik geregeld kom in Oud-Beijerland. Vroeg de medewerker van de foto afdeling of ik het kon vinden . Nee ik wilde eigelijk gewoon een goede radio cd speler met een mooi geluid maar vond niets naar mijn smaak. Wacht Ik loop even met je mee naar de radio en tv afdeling. En laat in de hoek van de zaak de MCD929 zien deze vond hij zelf erg mooi. Deze zag er inderdaad mooi uit maar ik dacht zo'n klein ding geeft dat nog wel een beetje geluid? Wacht maar even laat ik hem wel even spelen. Wat een mooi geluid dat is wat ik graag wilde. Nu kon hij ook nog DVD's afspelen was mooi meegenomen. Dus heb ik nu lekker een compact set met een mooi geluid en hij kan ook nog eens dvd's afspelen.