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Niet meer leverbaar
De allerbeste kwaliteit, waar u ook gaat.
De Philips Fidelio M1-hoofdtelefoon combineert het allerbeste geluid met comfort voor een authentieke muziekbeleving. Ontwikkeld voor superieure geluidsisolatie en voorzien van een licht, maar stevig ontwerp zodat u overal kunt genieten van High Definition-geluid.
Fidelio
Oranje
Zorgvuldig geteste luidsprekers voor de beste geluidsbalans.
Er is uitgebreid onderzoek gedaan met kritische muziekliefhebbers om hun luistervoorkeuren te leren kennen, zoals de eigenschappen van de geluidsbalans die zij zoeken. Onze akoestiektechnici hebben de Fidelio L1 ontworpen met oog voor de kleinste details die invloed hebben op hoe luisteraars geluid horen, bijvoorbeeld hoe het oor geluid terugkaatst en resoneert. Dit heeft geleid tot de M1-hoofdtelefoons, die een natuurlijk geluid bieden dat trouw is aan het origineel en zijn afgestemd op moderne opnamestijlen.
De geluiddichte afsluiting bestaat uit een speciaal ontworpen band die in de binnenste kamer is ingebouwd, waardoor geluid niet verloren gaat en geluidsdetails behouden blijven. Het resultaat is een uitstekend basgeluid.
Prijzen
3.7
van 5
9
Reviews & awards
Headwoofer
27/08/2014
Nederland
Eindelijk het perfecte design voor reiskoptelefoon
Lang gewacht maar deze Fidelio M1 voldoet uitstekend aan mijn eisen voor wat betreft de ideale koptelefoon voor onderweg. Fijne maatvoering, juiste kabellengte, hoogwaardige materialen (grotendeels dan) en een doordacht design. Niet voor niets de Reddot design award gewonnen. Prima geluidskwaliteit voor een compacte headphone, stukken beter dan de concurrentie in deze prijsklasse en zelfs daarboven. Heb de M1 dan ook vergeleken met Bose, B&O en Beats. Wel, de Philips wint. Vooral in het laag. Er wordt hier en daar wat geklaagd over het bereik in het hoog. Onterecht. Gewoon een equalizer app op je smartphone toevoegen en even zelf aanpassen. Geldt voor alle headphones ...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor M1BO On-ear headband headset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor M1BO On-ear headband headset
Marjoleinm
04/04/2013
Nederland
Prima geluid!!
Geweldige koptelefoon die heerlijk zit, prima gebruiksgemak en een mooi design. Is met elk apparaat zoals computer, MP3, iPad en iPhone te gebruiken. Weinig storend geluid als je met meerdere mensen in een kamer zit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor M1BO On-ear headband headset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor M1BO On-ear headband headset
Fritze
02/07/2013
Deutschland
"Kopfhörer der Oberklasse"
Ich habe vor ein paar Wochen den Kopfhörer bekommen und nun ausreichend Zeit gehabt ihn zu testen. Als erster Eindruck fiel die solide Verpackung auf, für den täglichen Gebrauch ist ein gefütterter Stoffbeutel zur Aufbewahrung mitgeliefert. Beim Aufsetzen fällt der angenehme Tragekonfort auf, kein Drücken, kein Verrutschen, kein Schwitzen. Was fehlt ist ein Adapter für die großen Buchsen wie z.B. an der Stereoanlage. Kommen wir nun zum wichtigsten, dem Sound: Der M1 kommt mit allen Arten von Musik bestens klar, was gerade bei der sog. klassischen Musik recht selten ist. Hier kommt die kleinste Piccolo genauso gut zur Geltung wie der dickste Kontrabass. Aber auch im U Musik Bereich schlägt sich der M1 bestens, satte Bässe und ausgewogene Höhen. Die Abschirmung nach außen ist hervorragend, man kann sich voll auf die Musik konzentrieren ohne komplett von der Außenwelt abgeschottet zu sein. Die Außenwelt wird ebenfalls so gut wie gar nicht beeinträchtigt. Fazit: Insgesamt ein guter Wurf von Philips, der den Vergleich mit Spitzenmodellen nicht zu scheuen braucht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor M1BO On-Ear-Headset mit Bügel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor M1BO On-Ear-Headset mit Bügel