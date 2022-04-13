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Betaal later met Klarna
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30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HC3410/85
Niet meer leverbaar
Kan ik met mijn Philips-tondeuse mijn lichaamshaar trimmen?
Kan ik mijn Philips-groomer gebruiken als deze is aangesloten op het stopcontact?
Hoe maak ik de Philips-groomer schoon?
Hoe laad ik mijn Philips-groomer, -trimmer of -tondeuse op?
Kan ik mijn Philips-groomer met water afspoelen?
Waarom zit er wit vet in mijn Philips-groomer/-tondeuse/-trimmer?
Hoe knip ik mijn haar met een Philips-groomer of -tondeuse?
Kan ik mijn verzorgings- of schoonheidsproduct van Philips mee op reis nemen?
Hoe kan ik een opzetstuk van mijn Philips-trimmer bevestigen/verwijderen?
Mijn nieuwe Philips-baardtrimmer of -scheerapparaat kan niet worden ingeschakeld
Mijn Philips-groomer, -trimmer of -tondeuse laadt niet op
Mijn haar raakt verstopt in de Philips-tondeuse
Mijn Philips-trimmer/tondeuse maakt een vreemd geluid
Mijn Philips-groomer/tondeuse werkt niet
Mijn Philips-trimmer trimt mijn haar ongelijkmatig
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