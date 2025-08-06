Mijn Philips-groomer/tondeuse werkt niet

Als er olie bij uw groomer of tondeuse wordt geleverd, raadt Philips u aan deze regelmatig te gebruiken om uw product optimaal te laten werken. Doe hiervoor een paar druppels olie op de tanden van het knipelement van uw groomer of tondeuse. U kunt de meegeleverde olie of een andere naaimachineolie gebruiken.

Tip: deze informatie is alleen van toepassing wanneer olie bij het product wordt geleverd. Als er geen olie bij is geleverd, is het niet nodig om dit te gebruiken.