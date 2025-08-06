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Philips-ondersteuning

Mijn Philips-groomer/tondeuse werkt niet

Als de groomer of tondeuse niet wordt opgeladen, kunnen de onderstaande tips voor probleemoplossing u wellicht helpen een oplossing te vinden.

Wij raden u aan de stappen in onderstaande volgorde uit te voeren. Controleer tussen de stappen door of het probleem is opgelost voordat u verdergaat met de volgende. 

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HC5735/15, HC3734/15, HC3723/15. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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