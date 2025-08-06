Mijn Philips-groomer/tondeuse werkt niet

Als de groomer of tondeuse niet wordt opgeladen, kunnen de onderstaande tips voor probleemoplossing u wellicht helpen een oplossing te vinden.
Wij raden u aan de stappen in onderstaande volgorde uit te voeren. Controleer tussen de stappen door of het probleem is opgelost voordat u verdergaat met de volgende.
Het gebruik van een elektrisch apparaat met water kan zeer gevaarlijk zijn. Voor uw eigen veiligheid werken de waterbestendige Philips-groomers daarom alleen zonder snoer. Verwijder de stekker van uw trimmer uit het stopcontact en schakel het apparaat opnieuw in.
Uw trimmer moet regelmatig worden schoongemaakt om goed te functioneren. Haar of vuil kan vast komen te zitten in het apparaat en de prestaties beïnvloeden.
Controleer voordat u uw groomer schoonmaakt of deze afspoelbaar is of alleen geschikt is voor droog reinigen.
Wasbare groomers Op deze apparaten staat een kraan- of douchesymbool. Maak deze apparaten schoon door de hulpstukken en het mesje te verwijderen en het gedeelte eronder te reinigen met water. Gebruik geen water met zeep of reinigingsmiddelen, aangezien dit het beschermende vetlaagje op het mesje kan verwijderen en de prestaties kan beïnvloeden. Reinig en droog de hulpstukken afzonderlijk voordat u ze weer aan de groomer bevestigt.
Niet-wasbare groomers Op deze apparaten staat een doorgestreept kraansymbool. Deze apparaten kunnen niet met water worden afgespoeld. Nadat u de hulpstukken verwijdert, maakt u het gebied eronder schoon met de meegeleverde kleine borstel of met een wattenstaafje.
Niet-afspoelbare groomers met afspoelbare hulpstukken Sommige Philips-trimmers zijn niet afspoelbaar, maar de hulpstukken kunnen wel met water worden schoongemaakt. Bij deze apparaten verwijdert u de hulpstukken om ze af te spoelen. Zorg ervoor dat de hulpstukken volledig droog zijn voordat u ze op de groomer terugplaatst. Bekijk de onderstaande instructievideo om te ontdekken hoe u dergelijke apparaten reinigt.
Voor meer gedetailleerde instructies voor uw model raadpleegt u de gebruikershandleiding.
Als er olie bij uw groomer of tondeuse wordt geleverd, raadt Philips u aan deze regelmatig te gebruiken om uw product optimaal te laten werken. Doe hiervoor een paar druppels olie op de tanden van het knipelement van uw groomer of tondeuse. U kunt de meegeleverde olie of een andere naaimachineolie gebruiken.
Tip: deze informatie is alleen van toepassing wanneer olie bij het product wordt geleverd. Als er geen olie bij is geleverd, is het niet nodig om dit te gebruiken.
Mogelijk is de batterij van uw Philips-trimmer leeg. Laad uw trimmer volledig op en probeer deze vervolgens weer in te schakelen. Opmerking: De oplaad- en gebruikstijd is afhankelijk van het model van uw trimmer. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie. Als uw apparaat op niet-oplaadbare AA-batterijen werkt, moet u deze mogelijk vervangen. Zorg bij het vervangen van de batterij ervoor dat de plus- en minpolen van de batterij in de juiste richting wijzen. Gebruik alleen geschikte wegwerpbatterijen, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing. Gebruik geen combinatie van verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen.
Is uw product geleverd met een USB-oplaadkabel? Als uw Philips-groomer of -tondeuse wordt geleverd met een USB-oplaadkabel, moet u die op een geschikte stroomvoorziening aansluiten wanneer u uw apparaat oplaadt. Philips baseert de geschatte oplaadtijd op een USB-stekkeradapter van 5 V en 1 A. Als u een alternatieve voedingsbron gebruikt, kan de oplaadtijd aanzienlijk langer zijn.
Tip: hebt u een adapter nodig om uw apparaat op te laden? Klik hier en zoek 'HQ87' met behulp van de zoekbalk boven aan de pagina.
Als geen van deze tips helpt, is de trimmer of tondeuse mogelijk vanbinnen beschadigd. Wij raden u aan een reparatie of vervanging aan te vragen.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:HC5735/15, HC3734/15, HC3723/15. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›