Mijn Philips-trimmer/tondeuse maakt een vreemd geluid
Als de trimmer of tondeuse een raar geluid maakt, kunnen de onderstaande tips voor het oplossen van problemen u helpen een oplossing te vinden.
Wij raden u aan de stappen in de onderstaande volgorde uit te voeren. Controleer tussen de stappen door of het probleem is opgelost voordat u verdergaat met de volgende.
Uw trimmer moet regelmatig worden schoongemaakt om goed te functioneren. Haar of vuil kan vast komen te zitten in het apparaat en de prestaties ervan beïnvloeden.
Bepaal voordat u de trimmer gaat schoonmaken of deze afspoelbaar is of alleen geschikt is voor droog reinigen.
Afspoelbare groomers Op deze apparaten staat een kraan- of douchesymbool. Om deze apparaten te reinigen, verwijdert u de hulpstukken en het mesje en reinigt u het onderliggende gedeelte met water. Gebruik geen water met zeep of reinigingsmiddelen, aangezien dit het beschermende vetlaagje op het mesje kan verwijderen en de prestaties kan beïnvloeden. Spoel en droog de hulpstukken afzonderlijk voordat u ze weer op de groomer bevestigt.
Niet-afspoelbare groomers Op deze apparaten staat een kraansymbool met een kruis. Deze apparaten kunnen niet met water worden afgespoeld. Nadat u de hulpstukken hebt verwijderd, maakt u het onderliggende gedeelte schoon met het bijgeleverde borsteltje of met een wattenstaafje.
Niet-afspoelbare trimmers met afspoelbare hulpstukken Sommige Philips-trimmers zijn niet afspoelbaar. De hulpstukken kunnen echter wel worden afgespoeld. Bij deze apparaten verwijdert u de hulpstukken om ze af te spoelen. Zorg ervoor dat de hulpstukken volledig droog zijn voordat u ze op de groomer terugplaatst. Bekijk de onderstaande instructievideo om te ontdekken hoe u dergelijke apparaten reinigt.
Voor meer gedetailleerde instructies voor uw model raadpleegt u de gebruikershandleiding.
Mogelijk is uw groomer niet goed in elkaar gezet, waardoor het een vreemd geluid maakt. Verwijder de trim- of kniphulpstukken die u gebruikt en plaats ze opnieuw. Volg hierbij de instructies in de gebruiksaanwijzing.
Wij raden u aan om uw trimmer elke zes weken te smeren. Doe hiervoor een paar druppels olie op de tanden van het knipelement van uw trimmer. U kunt de meegeleverde olie of een andere naaimachineolie gebruiken.
Als uw groomer bijna leeg is, kan het apparaat een geluid maken dat u vreemd in de oren klinkt. Laad uw apparaat volledig op vóór verder gebruik. Als uw apparaat op niet-oplaadbare AA-batterijen werkt, moet u deze mogelijk vervangen. Zorg ervoor dat u bij het vervangen van de batterijen de geschikte batterijen voor het apparaat gebruikt, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing. Gebruik geen combinatie van verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen. Wanneer u de batterijen plaatst, zorg er dan voor dat de + en - polen in de juiste richting wijzen. Mocht het bovenstaande advies het probleem niet verhelpen, dan kunt u contact met ons opnemen voor verdere ondersteuning.
Als geen van deze tips helpt, is de trimmer of tondeuse mogelijk vanbinnen beschadigd. Wij raden u aan een reparatie of vervanging voor de trimmer of tondeuse aan te vragen.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:HC5721/15, HC5722/15, HC5733/15. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›