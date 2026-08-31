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Niet meer leverbaar
FS3BK/00
Rijke bas
Door het lichte en compacte opvouwbare ontwerp is deze hoofdtelefoon ideaal voor onderweg. Geniet van krachtig geluid dankzij het gesloten akoestische systeem.
Voor op het oor
Zwart
De 40 mm-drivers zijn ontworpen om te zorgen voor een rijke bas en krachtig geluid als u onderweg bent.
Door het compacte, opvouwbare ontwerp kunt u de hoofdband eenvoudig opvouwen, voor perfecte opbergmogelijkheden.
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