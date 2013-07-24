Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Veeg uw bijzondere momenten naar de TV of internet
Met de Philips ESee CAM200 kunt u gemakkelijk video's en foto's maken en deze eenvoudiger dan ooit delen. Veeg uw opnamen gewoon van het touchscreen van 3 inch naar de TV of internet om ze te delen - direct en draadloos.
Maak prachtige video's in HD-kwaliteit (Full HD 1080p). "1080" heeft betrekking op de beeldresolutie en het aantal horizontale lijnen op het scherm. “p” staat voor 'progressive scan', oftewel de volgorde waarin de lijnen in ieder beeld worden weergegeven. 1080p levert een videokwaliteit die superieur is aan de kwaliteit van standaard mobiele telefoons en digitale camera's. Daarnaast maakt de camcorder gebruik van dezelfde video-indeling als Blu-ray-spelers en -discs: H.264. Deze uiterst geavanceerde indeling levert een onovertroffen HD-beeldkwaliteit, waarmee u uw herinneringen kristalhelder op video kunt vastleggen.
Met geavanceerde beeldstabilisatie maakt u geweldige video's die u graag aan anderen laat zien. Dankzij gyrosensoren die gebruikmaken van geavanceerde algoritmen, bent u verzekerd van stabiele en haarscherpe videobeelden. Deze sensoren meten de afstand tussen de grond en de cameralens en corrigeren wanneer de camcorder per ongeluk wordt bewogen. Deze geavanceerde technologie zorgt keer op keer voor scherpe beelden, zodat u de mooiste momenten in uw leven kunt vastleggen in fantastische video's.
De camcorder beschikt over ingebouwde Wi-Fi, waardoor u uw foto's en video's direct kunt delen, zonder een computer of kabels nodig te hebben. U kunt de camcorder draadloos aansluiten op Philips SimplyShare-apparaten en DLNA-compatibele TV's, Blu-ray-spelers, netwerkmediaspelers, home cinema-systemen en fotolijsten, zodat u kunt genieten van uw favoriete momenten op een groter scherm. Bovendien kunt u uw foto's en filmmateriaal uploaden op internetsites dankzij gebruiksvriendelijke ingebouwde toepassingen voor Facebook, Twitter, YouTube en Picassa. Met Philips ESee wordt delen echt eenvoudig.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
3.6
van 5
5
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
salar
24/07/2013
United Kingdom
miracle
i like this product . it`s design is great and taking videos with these powerful lens is brillian
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM200WH HD camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM200WH HD camcorder
wirobe
20/10/2012
Nederland
makelijk mee te nemen
Klein en handig apparaat, accu gaat langer mee dan bij de functies de mobile telefoon kan bieden. Gaat ook makkelijk overzetten naar pc en tv
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM200WH HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM200WH HD-camcorder
rene12
16/08/2012
Italia
ottimo prodotto
facile da utilizzare e buona qualita' immagine. Facile anche la connesione in rete per spedire foto e video.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM200WH Videocamera HD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM200WH Videocamera HD