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Niet meer leverbaar
CAM150RD/00
Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen
De ESee-camcorder CAM150 is robuust en waterdicht, en dus uitermate geschikt voor zowel binnen- als buitenopnamen, zelfs in water of bij sneeuw. De geavanceerde beeldstabilisatie zorgt voor zeer scherpe video's. En omdat u zowel in HD als in e-mailvriendelijke indelingen kunt opnemen, kunt u video's eenvoudig delen.
Met de ingebouwde Windows-software kunt u moeiteloos films naar websites als YouTube, Facebook, Twitter en Vimeo uploaden. Mac-gebruikers kunnen hun materiaal eenvoudig sorteren, bewerken en delen met iMovie uit het iLife-pakket. Door de geavanceerde compressietechniek zijn de HD-videobestanden (H.264) van de Philips-camcorder kleiner dan die van standaardcamcorders, digitale camera's en mobiele telefoons, zonder dat de videokwaliteit afneemt. U kunt uw materiaal dus sneller delen. Deze bestanden kunt u bovendien gebruiken in andere programma's, bijvoorbeeld iPhoto en Windows Movie Maker.
3.7
van 5
19
Reviews & awards
hans1745
27/09/2012
Nederland
Geverifieerde koper
klein maar fijn
Heel fijne resultaten. Helder beeld en representatief vvo het merk Philips.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM150RD HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM150RD HD-camcorder
hansffm
20/08/2012
Nederland
Geverifieerde koper
uitstekend product
Voor een dergelijk klein product levert het uitstekende beelden op. Ik gebruik hem alleen voor het filmen, moet het nog op diverse situaties uitproberen, maar het belooft veel goeds.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM150RD HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM150RD HD-camcorder
jopieleeuw
20/08/2012
Nederland
uitstekend product
Voor een dergelijk klein product levert het uitstekende beelden op. Ik gebruik hem alleen voor het filmen, moet het nog op diverse situaties uitproberen, maar het belooft veel goeds.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM150RD HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM150RD HD-camcorder