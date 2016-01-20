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Niet meer leverbaar
AJ7000/12
Pluk de dag
Met deze leuke stijlvolle Philips-klokradio wordt u op tijd gewekt. De klokradio is voorzien van een ingebouwde FM/MW-radio en u kunt kiezen of u door uw favoriete zender of door de zoemer wordt gewekt.
Digitale FM-tuner
20 voorkeuzezenders
Tweevoudig alarm
Aansluiten en instellen
Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
U kunt de speeltijd van de Philips-radio eenvoudig regelen door het gewenste aantal minuten in te stellen op de digitale timer. De tijd telt automatisch terug en de radio wordt aan het eind van de sessie uitgeschakeld.
Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 2 uur) en een CD of radiozender waar u naar wilt luisteren voordat u in slaap valt. Deze muziek wordt gedurende de ingestelde tijd afgespeeld. Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete CD of radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.
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3.6
van 5
37
Reviews & awards
Tom75
20/01/2016
Nederland
Heel tevreden
Perfecte wekkerradio,na installeren en gebruik er van ben ik heel tevreden over mijn nieuwe aankoop. De handleiding mocht iets duidelijker. Het volume na de tweede snooze is iets te hard. De prestatie is top. Knap en modern design. Display is heel mooi.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7000 Klokradio met digitale tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7000 Klokradio met digitale tuner
moortje12
02/01/2014
Nederland
Heel mooie klokradio
Zeer mooie klokradio. display is heel makkelijk in te stellen geeft geen hinderlijk licht in de slaapkamer. klok aanduiding in digital en wijzers zeer mooi is dat. radio heeft een goede ontvangst en het geluid is prima. 2x alarm dat is natuurlijk ook handig kan ieder zijn eigen wektijd instellen. dan het Aluminium aan deze klokradio, dat is een blikvanger zeer mooie uitstraling in de kamer. hij heeft ook tijdzone makkelijk in te stellen tijd. makkelijk te bedienen. ik ben heel tevreden over deze klokradio AJ7000/12 mvg m12.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7000 Klokradio met digitale tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7000 Klokradio met digitale tuner
Amploye
16/10/2012
Nederland
Kwaliteits product
Door zijn simpele bediening , en zijn moderne vormgeving is het een sieraad in de slaapkamer. De helderheid van het display is in 3 waardes in te stellen van helder naar middel en naar low, dus je heb geen verlichte slaapkamer. kortom een tevreden gebruiker. Misschien een nadeel voor andere toekomstige kopers er zit geen datum aanduiding op,maar voor mij maakte het niet uit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7000 Klokradio met digitale tuner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ7000 Klokradio met digitale tuner