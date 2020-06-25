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Niet meer leverbaar
AJ3916/12
Begin de dag met uw favoriete nummer
Geef uw dagelijkse routine meer betekenis met inspirerende geluiden! Dankzij deze Philips-klokradio valt u in slaap met vooraf ingestelde, ontspannende muziek en wordt u wakker met uw favoriete CD of natuurgeluiden. De stereoluidsprekers garanderen dat u ontspannen opstaat!
CD
Philips staat bekend als fabrikant van producten die compatibel zijn met veel typen discs. Met dit audiosysteem kunt u genieten van muziek op CD, CD-R en CD-RW. Op één cd past maximaal 10 uur muziek. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betekent dat uw audiosysteem zowel CD-Recordable (CD-R) als CD-Rewritable (CD-RW) kan afspelen. Op CD-R-discs kunt u één keer iets opnemen en u kunt ze afspelen op elke willekeurige audio-CD-speler. CD-RW-discs daarentegen zijn geschikt voor meerdere keren opnemen of beschrijven, en u kunt ze alleen afspelen op een compatibele audio-CD-speler.
Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.
3.3
van 5
4
Reviews & awards
Hovie
25/06/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Op tijd wakker
Het is een prima wekkerradio. Simpel maar effectief. Goede prijs/kwaliteitverhouding. Zeker aan te bevelen.
Voordelen
Goedkoop en effectief
Nadelen
Simpel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3916 Klokradio met digitale tuner
Datum gebruik 2019-05-25
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3916 Klokradio met digitale tuner
Datum gebruik 2019-05-25
KigaRei
25/06/2012
Deutschland
Gut mit einer Schwäche
Das Produkt sieht gut aus, Radio, CD oder voristallierte Wecktöne sind super. Leider dauert das einstellen eines Alarms zu lange. Die Anzahl der Tastendrücke um die Weckzeit 15 Min zu erhöhen dauert lange. Denn man muss auch wieder den Weckton (Radio oder CD oder welcher Ton) jedesmal neu einstellen. Das nervt. Und der Lautsprecher klingt blechernd, aber von so einem kleinen kann man auch keine wahnsinnige Leistung erwarten!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3916 Digitaler Radiowecker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3916 Digitaler Radiowecker
quidproquo
09/10/2011
United Kingdom
great design
to set up the cd clock player took some reading of instruction properly. although once i had understood the instructions...it became clearl what i had done wrong.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3916 Clock Radio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AJ3916 Clock Radio