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Niet meer leverbaar

Klokradio met digitale tuner

AJ3916/12

3.3

| (4) Reviews & awards

Begin de dag met uw favoriete nummer

Geef uw dagelijkse routine meer betekenis met inspirerende geluiden! Dankzij deze Philips-klokradio valt u in slaap met vooraf ingestelde, ontspannende muziek en wordt u wakker met uw favoriete CD of natuurgeluiden. De stereoluidsprekers garanderen dat u ontspannen opstaat!

Bekijk alle voordelen

of natuurgeluiden

Begin de dag met uw favoriete nummer

  • CD

CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen

CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen

Philips staat bekend als fabrikant van producten die compatibel zijn met veel typen discs. Met dit audiosysteem kunt u genieten van muziek op CD, CD-R en CD-RW. Op één cd past maximaal 10 uur muziek. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betekent dat uw audiosysteem zowel CD-Recordable (CD-R) als CD-Rewritable (CD-RW) kan afspelen. Op CD-R-discs kunt u één keer iets opnemen en u kunt ze afspelen op elke willekeurige audio-CD-speler. CD-RW-discs daarentegen zijn geschikt voor meerdere keren opnemen of beschrijven, en u kunt ze alleen afspelen op een compatibele audio-CD-speler.

Word wakker met geluiden uit de natuur, CD, radio of een zoemer

Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake

Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake

Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. Normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemeralarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

Technische specificaties

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Recensies

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3.3

van 5

4

Reviews & awards

5
3
2

25/06/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Op tijd wakker

Het is een prima wekkerradio. Simpel maar effectief. Goede prijs/kwaliteitverhouding. Zeker aan te bevelen.

Voordelen

Goedkoop en effectief

Nadelen

Simpel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3916 Klokradio met digitale tuner

Datum gebruik 2019-05-25

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3916 Klokradio met digitale tuner

Datum gebruik 2019-05-25

25/06/2012

Deutschland

Deutschland

Gut mit einer Schwäche

Das Produkt sieht gut aus, Radio, CD oder voristallierte Wecktöne sind super. Leider dauert das einstellen eines Alarms zu lange. Die Anzahl der Tastendrücke um die Weckzeit 15 Min zu erhöhen dauert lange. Denn man muss auch wieder den Weckton (Radio oder CD oder welcher Ton) jedesmal neu einstellen. Das nervt. Und der Lautsprecher klingt blechernd, aber von so einem kleinen kann man auch keine wahnsinnige Leistung erwarten!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3916 Digitaler Radiowecker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3916 Digitaler Radiowecker

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

great design

to set up the cd clock player took some reading of instruction properly. although once i had understood the instructions...it became clearl what i had done wrong.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3916 Clock Radio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AJ3916 Clock Radio

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