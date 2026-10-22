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Niet meer leverbaar
48PFK6989/12
Ultraslanke Smart Full HD LED-TV
De Philips Smart LED-TV uit de 6900-serie is vormgegeven met een extreem dunne rand met geslepen afwerking; liefde op het eerste gezicht. Maar hij is niet alleen mooi van buiten: van binnen zit deze TV boordevol functies als Ambilight, 3D en Skype™.
122 cm (48")
Full HD LED-TV
Dual Core
DVB-T/C/S/S2
Geef het beeld op uw smart device weer op de TV om het met vrienden en familie te delen. Van foto's tot videospellen en meer, alles op uw smart device wordt met een eenvoudige opdracht weergegeven op het grote scherm.
Traditionele uitzendingen zijn passé. Uw Philips Smart TV fungeert als een server en kan verbinding maken met een andere TV op hetzelfde Wi-Fi-netwerk. Zodra ze met elkaar zijn verbonden, kunt u digitale TV-uitzendingen en opnamen van deze TV delen met een client-TV zonder dat u kabels hoeft te leggen of geld kwijt bent aan meerdere abonnementen.
Niets is beter dan de adrenalinestoot van games, snelle sporten of actiefilms en daarom heeft deze Philips-TV 600 Hz Perfect Motion Rate. U geniet dus van onberispelijke bewegende beelden, want ook al gaat uw hart tekeer, het beeld moet rustig blijven.
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Recensies
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
MyRemote-app en verwante functionaliteiten wisselen per TV-model en land, evenals model smart device en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TV.
Smart TV-app: ga naar www.philips.com/tv voor meer informatie over het serviceaanbod in uw land.
Cloud TV-aanbod afhankelijk van landspecifieke beschikbaarheid en regelgeving
Compatibiliteit hangt af van Wi-Fi Miracast-certificering in Android 4.2 of hoger. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor meer informatie.
Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.
Philips-TV-camera (PTA317) wordt afzonderlijk verkocht.
Ouders moeten hun kinderen in de gaten houden tijdens het kijken naar 3D en ervoor zorgen dat ze niet te maken krijgen met de ongemakken die hierboven zijn beschreven. 3D kijken wordt niet aanbevolen voor kinderen onder de 6 jaar, omdat hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.