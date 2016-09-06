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Niet meer leverbaar

6500 seriesSlanke Full HD LED-TV powered by Android™

40PFT6510/12

2.7

| (15) Reviews & awards

Slanke Full HD LED-TV powered by Android

Meer dan slechts uiterlijke schoonheid: de FHD-TV uit de 6500-serie met de kracht van Android. Ten eerste is er de Perfect Pixel HD Engine die zorgt voor schitterend beeld. Voeg daar nog Ambilight, een modern design en authentieke materialen aan toe en u bent verzekerd van een ongekende ervaring.

Bekijk alle voordelen
TV brand claim gold

99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

Met tweezijdig Ambilight

Slanke Full HD LED-TV powered by Android

  • 102 cm (40")

  • Full HD LED-TV

  • Dual Core, 8 GB (uitbreidbaar)

  • DVB-T/T2/C

Dual Core-processors en Android OS voor uitstekende prestaties

Dual Core-processors en Android OS voor uitstekende prestaties

Met Android op uw TV kunt u supersnel, intuïtief en leuk navigeren, apps starten en video's afspelen. De Android-robot krijgt alles razendsnel en eenvoudig voor elkaar dankzij de kracht van onze Dual Core-processor.

Android: voor een snellere, rijkere, meer persoonlijke TV-ervaring

Met Android op uw Smart TV kunt u genieten van een snelle processor en een gebruiksvriendelijke interface. Het is uw startpunt voor eindeloze content: van Google Play™, Netflix, en een internetbrowser... en nog zoveel meer. Er is een eenvoudig te navigeren menu met rechtstreekse koppelingen naar uw favorieten.

Perfect Natural Motion voor vloeiende, haarscherpe bewegende beelden

Perfect Natural Motion voor vloeiende, haarscherpe bewegende beelden

U kijkt graag films, maar verwacht daarbij wel de best mogelijke beeldkwaliteit. Perfect Natural Motion is onze bekroonde beeldverbeteringstechnologie die trillingen tegengaat, om u het ultieme vloeiende bewegende beeld te bieden. Films worden opgenomen met een framesnelheid van 24 frames per seconde. PNM verviervoudigt het aantal frames naar 100 bewegingen per seconde. Hierdoor verdwijnen trillingen, zodat u kunt genieten van vloeiende bewegingen en haarscherp beeld.

Technische specificaties

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Recensies

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2.7

van 5

15

Reviews & awards

06/09/2016

Danmark

Danmark

Let betjent.

Hvis man er vant til Androids koncept, er dette fjernsyns betjening "a piece of cake"!! Absolut et godt køb!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD

27/08/2015

Danmark

Danmark

Et godt alsidigt Smart TV til en fornuftig pris

Lige et TV for mig og til en pris, som er overkommelig. Det eneste jeg godt kunne tænke mig er en audio udgang (Line out), der følger volumekontrollen på TVet. Jeg kan godt se, at man kan bruge headphoneudgangen som alternativt men så skal der for mange klik til på fjernbetjeningen, hvis man pludselig har brug for at dæmpe eller hæve volumen. Men det afholder mig ikke fra at købe dette TV,der er på markedet, og som passer mig bedst i mine forventninger og ønsker.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips 6500 series Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform 55PFT6510 139 cm (55"), Full HD LED-TV med Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C med 2-sidet Ambilight og Perfect Pixel HD

25/03/2017

Danmark

Danmark

Super billedkvalitet

Jeg købte dette TV; og forventede ikke så meget af det, men efter opdatering blev jeg hurtigt overrasket.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6500 series 40PFT6510 Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 6500 series 40PFT6510 Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. Ouders moeten hun kinderen in de gaten houden tijdens het kijken naar 3D en ervoor zorgen dat ze niet te maken krijgen met de ongemakken die hierboven zijn beschreven. 3D kijken wordt niet aanbevolen voor kinderen onder de 6 jaar, omdat hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.

  2. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  3. Het aanbod aan Android-app's verschilt per land. Ga voor meer informatie naar uw plaatselijke Google Play Store.

  4. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  5. Aanbod van Cloud gaming is afhankelijk van gameproviders.

  6. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  7. (Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.

  8. Google Cast-functionaliteit is onderhevig is aan Google Cast-apps en -apparaten. Ga voor meer informatie naar de Google Cast-productpagina.

  9. Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.

  11. Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.