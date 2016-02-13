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Niet meer leverbaar
40PFT4009/12
Full HD LED-TV
Thuis zal iedereen genieten van het glasheldere beeld van de Philips Full HD LED-TV uit de 4100-serie. Met het minimalistisch design, levendige beelden en geweldig geluid is het dé keuze voor elke kamer in uw huis.
102 cm (40")
Full HD LED-TV
DVB-T/T2/C
Philips heeft Digital Crystal Clear ontwikkeld voor natuurlijk beeld, ongeacht de bron. Of u nu wilt genieten van uw favoriete soap, het nieuws wilt zien of met vrienden een video wilt kijken, alles wordt weergegeven met optimaal contrast, en de beste kleuren en scherpte.
Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.
Een eigentijdse look die perfect in uw interieur past. Omdat uw TV mooi moet zijn, zowel uit als aan.
3.7
van 5
7
Reviews & awards
Claudi1
13/02/2016
Deutschland
Geverifieerde koper
ausgezeichnetes Produkt
Dieses Produkt hat ausgezeichnete Eigenschaften. Das ist schon der 4. Philips Fernseher.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 50PFT4009 Full HD LED TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 50PFT4009 Full HD LED TV
foged
04/07/2016
Danmark
Geverifieerde koper
kanel instilling
det er svært at stile kanaler som man selv vil ha det
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 50PFT4009 Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 50PFT4009 Full HD LED-TV
helmi1981
20/09/2016
Deutschland
Bild qualität sehr gut
Allerdings dauert die umschaltung etwas länger als vorgesehen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 50PFT4009 Full HD LED TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 50PFT4009 Full HD LED TV
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
Software-upgrade vereist voor TV pauzeren en opnemen via USB. Ga naar www.philips.com/TV en klik op Ondersteuning voor meer informatie over de software-update.
Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips-spelers.