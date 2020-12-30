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Niet meer leverbaar
Slanke Full HD LED-TV powered by Android
Meer dan slechts uiterlijke schoonheid: de FHD-TV uit de 6500-serie met de kracht van Android. Ten eerste is er de Perfect Pixel HD Engine die zorgt voor schitterend beeld. Voeg daar nog Ambilight, een modern design en authentieke materialen aan toe en u bent verzekerd van een ongekende ervaring.
102 cm (40")
Full HD LED-TV
Dual Core, 8 GB (uitbreidbaar)
DVB-T/C/S/S2
Met Android op uw Smart TV kunt u genieten van een snelle processor en een gebruiksvriendelijke interface. Het is uw startpunt voor eindeloze content: van Google Play™, Netflix, en een internetbrowser... en nog zoveel meer. Er is een eenvoudig te navigeren menu met rechtstreekse koppelingen naar uw favorieten.
U kijkt graag films, maar verwacht daarbij wel de best mogelijke beeldkwaliteit. Perfect Natural Motion is onze bekroonde beeldverbeteringstechnologie die trillingen tegengaat, om u het ultieme vloeiende bewegende beeld te bieden. Films worden opgenomen met een framesnelheid van 24 frames per seconde. PNM verviervoudigt het aantal frames naar 100 bewegingen per seconde. Hierdoor verdwijnen trillingen, zodat u kunt genieten van vloeiende bewegingen en haarscherp beeld.
Een eigentijdse look die perfect in uw interieur past. Omdat uw TV mooi moet zijn, zowel uit als aan.
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3.4
van 5
5
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Mawilm
30/12/2020
Deutschland
Sehr empfehlenswert
Sehr gut zu bedienen, top Bild. Würde ich sofort wieder kaufen.
Voordelen
Android, Ambilight
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™
Datum gebruik 2018-12-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™
Datum gebruik 2018-12-29
Gerd57
05/02/2016
Deutschland
Geverifieerde koper
Klasse Bild
Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Verbesserungen bei der Programmierung der Sender wäre angebracht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6500 series 55PFK6560 Flacher Full HD LED TV powered by Android™
Tehnikopa
27/10/2015
Deutschland
Geverifieerde koper
Licht und Schatten
Vorher benutzte ich ein Gerät 37PFL8404 und suchte das neue Gerät nach sinnvollen Abmessungen, nach bedienerfreundlicher Software und speziell nach der Funktion Pause-TV aus. Die Verbesserungen sind unverkennbar und die Bildqualität ist ausgezeichnet. Aber: der Lieferservice konnte die Ersteinschaltung nicht vornehmen, die Erklärung des Standby und der Taste auf der Rückseite ist verwirrend. Ich habe alle Einstellungen wiederholt und dann war alles o.k. Merkwürdig ist auch: - nach dem Einschalten gibt es kein einheitliches Verhalten, mehrfach wird das Menü Medien angezeigt, obwohl kein USB-Gerät (außer externer Festplatte) angeschlossen ist oder es wird nur Android angezeigt und nach längerer Zeit wieder verlassen - die WLAN-Anmeldedaten wurden mehrfach "vergessen"
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips 6500 series Flacher Full HD-LED-Fernseher powered by Android™ 50PFK6560 126 cm (50") Full HD-LED-Fernseher mit Dual Core, 8 GB und erweiterbar, DVB-T/C/S/S2 mit 3-seitigem Ambilight und Perfect Pixel HD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips 6500 series Flacher Full HD-LED-Fernseher powered by Android™ 50PFK6560 126 cm (50") Full HD-LED-Fernseher mit Dual Core, 8 GB und erweiterbar, DVB-T/C/S/S2 mit 3-seitigem Ambilight und Perfect Pixel HD
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
Ouders moeten hun kinderen in de gaten houden tijdens het kijken naar 3D en ervoor zorgen dat ze niet te maken krijgen met de ongemakken die hierboven zijn beschreven. 3D kijken wordt niet aanbevolen voor kinderen onder de 6 jaar, omdat hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Het aanbod aan Android-app's verschilt per land. Ga voor meer informatie naar uw plaatselijke Google Play Store.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
Aanbod van Cloud gaming is afhankelijk van gameproviders.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Google Cast-functionaliteit is onderhevig is aan Google Cast-apps en -apparaten. Ga voor meer informatie naar de Google Cast-productpagina.
Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.
Compatibiliteit hangt af van Wi-Fi Miracast-certificering in Android 4.2 of hoger. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor meer informatie.