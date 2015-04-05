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Niet meer leverbaar
40PFH4009/88
Full HD LED-TV
Thuis zal iedereen genieten van het glasheldere beeld van de Philips Full HD LED-TV uit de 4100-serie. Met het minimalistisch design, levendige beelden en geweldig geluid is het dé keuze voor elke kamer in uw huis.
102 cm (40")
Full HD LED-TV
DVB-T/C
Philips heeft Digital Crystal Clear ontwikkeld voor natuurlijk beeld, ongeacht de bron. Of u nu wilt genieten van uw favoriete soap, het nieuws wilt zien of met vrienden een video wilt kijken, alles wordt weergegeven met optimaal contrast, en de beste kleuren en scherpte.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale HDTV's leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.
Vermijd kabelwirwar met een enkele HDMI-kabel die beeld- en geluidssignalen van uw randapparatuur naar uw TV overbrengt. Doordat HDMI de signalen ongecomprimeerd overbrengt, gaat de goede kwaliteit van de bron niet verloren. Samen met Philips EasyLink hebt u slechts één afstandsbediening nodig voor de meeste handelingen op uw TV, DVD-speler, Blu-ray-speler, set-top box of home cinema-systeem.
2.4
van 5
8
Reviews & awards
dyserth1961
05/04/2015
France
Bon Téléviseur
Le rendu de l'image est bon ,le son de qualité normale Le côté négatif est : pas de manuel utilisation sur papier car le guide TV à l'ecran est fastidieux et sa complexité de recherche finit par lasser
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 40PFH4009 Téléviseur LED Full HD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 40PFH4009 Téléviseur LED Full HD
nanard3558
19/09/2015
France
qualité moyenne
j'ai acheter ce produit il y a quelque mois et j'ai beaucoup de soucis de son variation de son tout en sachant que je n'ai pas de home cinéma, je n'ai toujours pas mis a jours ce téléviseur car une fois le fichier mis sur la clef usb et cette derniere connecter a la tv la mise a jour ne ce produit pas meme en faisant démarrer bref sa aurais ete moins compliquer de mettre tout simplement un port ethernet sur cette dernière mais faut croire que c’était trop demander
Deze review is gemaakt voor 4000 series 50PFH4009 Téléviseur LED Full HD
Deze review is gemaakt voor 4000 series 50PFH4009 Téléviseur LED Full HD
BCN2015
06/09/2015
España
buena TV, pero mala electronicos
Fuera de la caja, la televisión funcionaba genial! pero las baterías que vienen con el mando a distancia no alimentar el televisor. tuvimos que obtener nuevas baterías. entonces nos dimos cuenta de que la televisión iba a apagar durante un segundo y tener que reiniciar el sistema mientras se ve la televisión a través de la antena digital. No hay forma de saber por qué, no se pierda la señal de la televisión? Esto no sucedió mientras ve las películas a través de HDMI o USB. Luego, después de tres semanas de la luz roja no mostraría, lo que significa que a pesar de que estaba enchufado, no había electricidad. Por supuesto, ya que este televisor no tiene botones en absoluto, no se puede estar seguro de que no es un problema de control remoto. Así que hemos sustituido las baterías remotas y el cable de alimentación. Misma cuestión. Vamos a tener que llamar al reparación de ahora, ya que es un poco más allá de la garantía de tienda de 30 días. Así que en general, nos gusta la televisión, es una buena relación calidad-precio, pero no tener ningún botón en el televisor que realmente hace que sea difícil de entender lo que está sucediendo cuando el televisor comienza a actuar mal, o las baterías que vienen con el mando a distancia no son buenas. En mi opinión, todos los televisores deben tener unos pocos botones importantes, tales como la energía, el volumen, el canal y el menú.
Deze review is gemaakt voor 4000 series 50PFH4009 Televisor LED Full HD
Deze review is gemaakt voor 4000 series 50PFH4009 Televisor LED Full HD
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
Software-upgrade vereist voor TV pauzeren en opnemen via USB. Ga naar www.philips.com/TV en klik op Ondersteuning voor meer informatie over de software-update.
Alleen opnemen via USB voor digitale kanalen. Opnamen kunnen worden beperkt door een kopieerbeveiliging (CI+). Voor bepaalde landen en kanalen zijn mogelijk beperkingen van toepassing.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips-spelers.