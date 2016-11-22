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Niet meer leverbaar
Bespaar energie met deze innovatieve monitor met PowerSensor
De milieuvriendelijke, EPEAT Gold-gecertificeerde Philips 273P3 LED-bedrijfsmonitor met intelligente PowerSensor 'voelt' wanneer de gebruiker afwezig is en bespaart zo tot wel 80% energie.
P Line
68,6 cm (27")
Er zijn twee stereoluidsprekers geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.
De Super Ergo Base is een gebruiksvriendelijke monitorvoet van Philips die u kunt kantelen, zwenken, in hoogte verstellen en tot 90 graden draaien. Zo kan iedere gebruiker de monitor naar de eigen voorkeur aanpassen voor optimaal kijkcomfort en maximale efficiëntie.
Door het kantel- en zwenkmechanisme beweegt de monitor onafhankelijk van de basis naar voor of achter.
4.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Leechmi
22/11/2016
Deutschland
Geverifieerde koper
Sensoren kaum zu sehen
Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
acsp
30/03/2016
Suisse
TV bleibt oft hängen.
Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.
Deze review is gemaakt voor 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Deze review is gemaakt voor 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
EPEAT Gold is alleen geldig waar Philips het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor informatie over de registratiestatus in uw land.