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Niet meer leverbaar
E Line
68,6 cm (27")
Full HD-scherm
De Philips AMVA LED-monitor gebruikt de Advanced Multi-Domain Vertical Alignment-technologie waardoor u zeer hoge contrastverhoudingen krijgt voor extra levendige en heldere beelden. De monitor verwerkt standaardkantoortoepassingen zonder problemen, maar hij is vooral geschikt voor foto's, surfen op internet, films, games en veeleisende grafische toepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 178/178 graden, zodat u geniet van scherpe beelden, zelfs in een draaimodus van 90 graden
Het Full HD-scherm heeft een breedbeeldresolutie van 1920 x 1080p. Dit is de hoogste resolutie van HD-bronnen voor de best mogelijke beeldkwaliteit. Het scherm is volledig toekomstbestendig omdat het 1080p-signalen van alle bronnen ondersteunt, waaronder de recentste bronnen zoals Blu-ray en geavanceerde HD-gameconsoles. De signaalverwerking is uitgebreid bijgewerkt om deze veel hogere signaalkwaliteit en resolutie te ondersteunen. Het scherm geeft heldere, trillingsvrije Progressive Scan-beelden met verbluffende kleuren.
Een HDMI Ready apparaat bevat alle benodigde hardware voor High-Definition Multimedia Interface-invoer (HDMI). Een HDMI-kabel zorgt voor hoogwaardige digitale video- en audiosignalen die allemaal door één kabel worden verzonden van een PC of een willekeurig aantal AV-bronnen (zoals set-top boxes, DVD-spelers, A/V-ontvangers en videocamera's).
4.5
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
jck85
28/04/2013
France
Globalement, un très bon produit
Lors de l'installation j'ai dû avoir recours à l'assistance en ligne pour régler un problème de dimension de l'image (présence de bandes noires tout autour de l'écran) : intervention rapide et efficace et problème résolu ! Sa plus grande qualité : l'image, superbe ... et la dimension de l'écran bien sûr, très confortable !
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Deze review is gemaakt voor 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
cipudduzza
23/01/2013
Italia
Abbagliante
Le immagini sono luminosissime e blillanti. Bellissimi contrasti. Non ti fa rimpiangere il tubo catodico
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Deze review is gemaakt voor 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
Chrizzly
03/06/2012
Deutschland
Erster Bildschirm der meine Anforderungen erfüllt.
Das Produkt hat dank seines AMVA-Panels einen super Blickwinkel.Zwar schliert das Bild etwas, doch das ist zu verkraften, denn das wird durch guter Kontrast und super Bildqualität wet gemacht. Auch die Größe überzeugt für den attraktiven Preis. Nach einem Asus VS248h, welcher 3 mal fehler aufwies und einem Dell u2312hm, das erkenntliche Lichthöfe hatte und zusätzlich Kontrastarm war, ganz zu schweigen vom bekannten "IPS-Glitzern", hab ich mich für diesen Philips entschieden und dieser stellte mich erst zufrieden!
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Deze review is gemaakt voor 273E3QHSB AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273E3QHSB AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung