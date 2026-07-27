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Niet meer leverbaar

BrillianceIPS LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

239C4QSB/00

Verbluffend mooi
De nieuwe Philips Blade 2-monitor met een stijlvolle, ultraslanke vormgeving en breed IPS-beeldscherm is perfect voor briljante prestaties
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Ultraplat hoogwaardig IPS-scherm

Verbluffend mooi

  • Blade 2

  • 58,4 cm (23")

  • Full HD-scherm

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien, zelfs in een draaimodus van 90 graden! De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

SmartImage: geoptimaliseerde, gebruiksvriendelijke weergave

SmartImage: geoptimaliseerde, gebruiksvriendelijke weergave

SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Afbeelding, Entertainment, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!

Stijlvol, ultraslank ontwerp voor een moderne look

Nieuwe serie Philips-monitoren met de nieuwste ultraslanke LED-verlichting, waardoor de ontwerpen slanker zijn dan voorheen. Dankzij dit slanke ontwerp zien de monitoren er niet alleen mooi uit, maar besparen ze ook ruimte op uw bureau.

Technische specificaties

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