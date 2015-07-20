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Niet meer leverbaar
234E5QHAW/00
Levendige beelden met AH-IPS-scherm
Dit aantrekkelijke Philips-beeldscherm met ultradunne rand en AH-IPS-scherm geeft uw beelden schitterende, levendige kleuren. Met Mobile HD Link kunt u uw smartphone verbinden met het beeldscherm.
Ultradunne rand
58,4 cm (23")
MHL
Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.
3.7
van 5
12
Reviews & awards
goes
20/07/2015
Suisse
Geverifieerde koper
Haelt was es verspricht
Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
Caldie
06/10/2014
United Kingdom
Geverifieerde koper
great value, top quality
good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
JJSG
23/01/2014
España
Buena calidad de imagen.
Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Optioneel MHL-gecertificeerd mobiel apparaat en MHL-kabel vereist (niet meegeleverd). Neem contact op met de leverancier van uw MHL-apparaat voor compatibiliteit.
Energiebesparende stand-by/uit van ErP is niet van toepassing op de MHL-oplaadfunctionaliteit
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.