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Niet meer leverbaar

LCD-breedbeeldmonitor

201E1SB/00

4.5

| (20) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

Stijlvol en voordelig 16:9 HD-scherm

Optimaal kijkplezier met dit voor Vista geschikte HD-beeldscherm! Dankzij VGA-ingangen, Auto Format, SmartContrast en een prachtig glanzende afwerking voorziet de 201E1 in al uw behoeften.

Bekijk alle voordelen

Stijlvol en voordelig 16:9 HD-scherm

  • 51 cm (20") E-line, breedbeeld

  • HD+

Weinig ruimte nodig, dus geschikt voor iedere levensstijl

SmartContrast 25.000:1 voor verbluffende, rijke details in het zwart

Wilt u een plat LCD-scherm met het hoogste contrast en de levendigste beelden? De combinatie van geavanceerde digitale videoverwerking van Philips en de unieke technologie voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting, zorgt voor levendige beelden. SmartContrast verhoogt het contrast met een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.

Snelle responstijd van 5 milliseconden

Responstijd (aan-uit) is de tijd die een vloeibare kristallen cel nodig heeft om achtereenvolgens van actief (zwart) naar inactief (wit) te gaan, en vervolgens weer terug naar actief (zwart). Dit wordt gemeten in milliseconden. Sneller is beter: hoe lager de getallen, hoe sneller de overgangen en hoe minder zichtbaar de beeldartefacts bij de weergave van de overgang van tekst en afbeeldingen. Responstijd (aan-uit) is zeer belangrijk bij het weergeven van zakelijke content zoals documenten, grafieken en foto's.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

20

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

3
2
1

09/10/2011

Nederland

Nederland

prijs/kwaliteit = uitstekend

snelle levering, prijs was uitstekend zoals de vormgeving ook

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

09/10/2011

Nederland

Nederland

prijs/kwaliteit = uitstekend

snelle levering, prijs was uitstekend zoals de vormgeving ook

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

23/09/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

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