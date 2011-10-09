Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Stijlvol en voordelig 16:9 HD-scherm
Optimaal kijkplezier met dit voor Vista geschikte HD-beeldscherm! Dankzij VGA-ingangen, Auto Format, SmartContrast en een prachtig glanzende afwerking voorziet de 201E1 in al uw behoeften.
51 cm (20") E-line, breedbeeld
HD+
Wilt u een plat LCD-scherm met het hoogste contrast en de levendigste beelden? De combinatie van geavanceerde digitale videoverwerking van Philips en de unieke technologie voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting, zorgt voor levendige beelden. SmartContrast verhoogt het contrast met een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.
Responstijd (aan-uit) is de tijd die een vloeibare kristallen cel nodig heeft om achtereenvolgens van actief (zwart) naar inactief (wit) te gaan, en vervolgens weer terug naar actief (zwart). Dit wordt gemeten in milliseconden. Sneller is beter: hoe lager de getallen, hoe sneller de overgangen en hoe minder zichtbaar de beeldartefacts bij de weergave van de overgang van tekst en afbeeldingen. Responstijd (aan-uit) is zeer belangrijk bij het weergeven van zakelijke content zoals documenten, grafieken en foto's.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
4.5
van 5
20
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
maube
09/10/2011
Nederland
prijs/kwaliteit = uitstekend
snelle levering, prijs was uitstekend zoals de vormgeving ook
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Janni27
09/10/2011
Nederland
prijs/kwaliteit = uitstekend
snelle levering, prijs was uitstekend zoals de vormgeving ook
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
23/09/2011
Deutschland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch