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Philips-ondersteuning

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of exporteren in de Philips OneBlade-app?

Gebruikers van de Philips OneBlade-app kunnen hun accountgegevens verwijderen of een export ervan uitvoeren door naar het profielgedeelte in de app te gaan en de instructies op het scherm te volgen. 

Als u een export van uw gegevens hebt aangevraagd, wacht dan tot u deze hebt ontvangen voordat u uw Philips-account verwijdert. 

Raadpleeg ons gegevens- en privacybeleid voor meer informatie over hoe uw gegevens worden beheerd.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP4530/30 , QP4631/65 .

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