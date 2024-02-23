Philips-ondersteuning Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of exporteren in de Philips OneBlade-app?

Gebruikers van de Philips OneBlade-app kunnen hun accountgegevens verwijderen of een export ervan uitvoeren door naar het profielgedeelte in de app te gaan en de instructies op het scherm te volgen.



Als u een export van uw gegevens hebt aangevraagd, wacht dan tot u deze hebt ontvangen voordat u uw Philips-account verwijdert.



Raadpleeg ons gegevens- en privacybeleid voor meer informatie over hoe uw gegevens worden beheerd.