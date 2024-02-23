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De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP4530/30 , QP4631/65 .
Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of exporteren in de Philips OneBlade-app?
Kan ik mijn OneBlade Club-abonnement beheren in de Philips OneBlade-app?
Hoe kan ik mijn OneBlade Club-handgreepabonnement annuleren?
Hoe verwijder ik mijn Philips-account in de Philips OneBlade-app?
Wat moet ik doen als mijn OneBlade Club-apparaat kapot gaat of defect is?