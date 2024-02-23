Philips-ondersteuning Hoe verwijder ik mijn Philips-account in de Philips OneBlade-app?

Gebruikers van de Philips OneBlade-app kunnen hun Philips-account verwijderen door naar het gedeelte 'Gegevens' van hun profiel in de app te gaan en de instructies op het scherm te volgen.



U kunt uw account ook verwijderen door u aan te melden op de Philips-website via een internetbrowser en 'Mijn account verwijderen' te selecteren in het profielgedeelte.



Welke methode u ook kiest, de verwijdering van uw account wordt binnen 3 werkdagen verwerkt.



Wanneer u uw Philips-account verwijdert, verwijdert u ook alle bijbehorende gegevens, inclusief de scheergeschiedenis en andere informatie die aan uw account is gekoppeld, waaronder op philips.com en andere Philips-apps.