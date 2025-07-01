Hoe kan ik mijn OneBlade Club-handgreepabonnement annuleren?

Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
OneBlade Club-abonnees hebben recht op retournering van hun OneBlade. Abonnees kunnen hun OneBlade binnen 30 dagen na ontvangst retourneren. U krijgt een volledige vergoeding voor het bedrag dat voor het apparaat is betaald.
Na 30 dagen kunt u uw afhandelingsplan annuleren door u aan te melden bij uw OneBlade Club-account. Toekomstige betalingen worden geannuleerd zodra Philips het apparaat ten minste twee dagen voor de volgende betaaldatum heeft ontvangen.
Klik hieronder op uw land van verblijf om uw abonnement op de OneBlade Club te openen:
Oostenrijk
België
Tsjechië
Frankrijk
Duitsland
Italië
Nederland
Portugal
Roemenië
Spanje
Zweden
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
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Let op: Het retourproces is verschillend voor klanten in Tsjechië en Polen. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen door de retourinstructies hier te volgen.
Neem contact met ons op als u nog vragen hebt over OneBlade Club.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP4530/30 , QP4631/65 .
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