Philips-ondersteuning Hoe kan ik mijn OneBlade Club-handgreepabonnement annuleren?

OneBlade Club-abonnees hebben recht op retournering van hun OneBlade. Abonnees kunnen hun OneBlade binnen 30 dagen na ontvangst retourneren. U krijgt een volledige vergoeding voor het bedrag dat voor het apparaat is betaald.



Na 30 dagen kunt u uw afhandelingsplan annuleren door u aan te melden bij uw OneBlade Club-account. Toekomstige betalingen worden geannuleerd zodra Philips het apparaat ten minste twee dagen voor de volgende betaaldatum heeft ontvangen.



Klik hieronder op uw land van verblijf om uw abonnement op de OneBlade Club te openen:



Oostenrijk

België

Tsjechië

Frankrijk

Duitsland

Italië

Nederland

Portugal

Roemenië

Spanje

Zweden

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten



Voor de beste resultaten raden wij u aan Google Chrome te gebruiken wanneer u naar de bovenstaande webpagina's navigeert.



Let op: Het retourproces is verschillend voor klanten in Tsjechië en Polen. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen door de retourinstructies hier te volgen.



Neem contact met ons op als u nog vragen hebt over OneBlade Club.