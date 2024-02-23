Philips-ondersteuning Kan ik mijn OneBlade Club-abonnement beheren in de Philips OneBlade-app?

U kunt uw OneBlade Club-abonnement bekijken in de Philips OneBlade-app. Als u uw abonnement wilt beheren of wijzigen, wordt u van de app naar de OneBlade Club-webpagina geleid.



Klik hieronder op uw land van verblijf om in te loggen en uw OneBlade Club-abonnement te openen:



Oostenrijk

België

Tsjechië

Frankrijk

Duitsland

Italië

Nederland

Portugal

Roemenië

Spanje

Zweden

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten



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