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Philips-ondersteuning

Kan ik mijn OneBlade Club-abonnement beheren in de Philips OneBlade-app?

U kunt uw OneBlade Club-abonnement bekijken in de Philips OneBlade-app. Als u uw abonnement wilt beheren of wijzigen, wordt u van de app naar de OneBlade Club-webpagina geleid. 


Klik hieronder op uw land van verblijf om in te loggen en uw OneBlade Club-abonnement te openen:

Oostenrijk
België
Tsjechië
Frankrijk
Duitsland
Italië
Nederland
Portugal
Roemenië
Spanje
Zweden
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten

Voor de beste resultaten raden we u aan Google Chrome te gebruiken wanneer u naar de bovenstaande webpagina's navigeert.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP4530/30 , QP4631/65 .

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