Hoe kan ik mijn OneBlade Club-abonnement beheren?

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Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Klik hieronder op het land waar u woont om uw abonnement op de OneBlade Club te beheren:
Oostenrijk
België
Tsjechië
Frankrijk
Duitsland
Italië
Nederland
Portugal
Roemenië
Spanje
Zweden
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
U kunt uw volgende verzending van het mesje onderbreken of de verzenddatum van uw volgende levering wijzigen via de bovenstaande koppelingen. Voor de beste resultaten raden we u aan Google Chrome te gebruiken wanneer u naar de bovenstaande webpagina's navigeert.
Let op: Betalingen voor uw OneBlade 360-handvat worden voortgezet, zelfs als het abonnement voor vervangende mesjes wordt onderbroken. Dit geldt niet voor consumenten in Tsjechië en Polen, waar alleen een abonnement voor vervangende mesjes beschikbaar is.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP2734/20 , QP4530/30 .